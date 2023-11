Dopo aver distribuito con successo l’aggiornamento stabile di Android 14 insieme alla One UI 6.0 sulla serie Galaxy S23 in diversi mercati chiave, compresa l’Italia, Samsung sta ora impegnandosi nel beta testing della stessa versione del sistema operativo Android e dell’interfaccia utente su numerosi altri smartphone della sua vasta gamma, che include dispositivi delle serie Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Z.

Secondo quanto dichiarato da un rappresentante sul forum Samsung Community, la società coreana pianifica di rilasciare l’aggiornamento stabile per la maggior parte dei dispositivi entro la fine dell’anno. I prossimi smartphone che sono previsti per essere aggiornati a breve includono il Galaxy A34, Galaxy A14 5G, Galaxy A54, l’intera serie Galaxy S22, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Secondo le informazioni fornite da un rappresentante sul forum Samsung Community, sembra che l’aggiornamento stabile One UI 6.0 sarà distribuito a partire dalla fine della settimana 46 di quest’anno, a partire dal 19 novembre, per i seguenti dispositivi: Galaxy A13 5G, Galaxy A33, Galaxy A52, Galaxy A72, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, la serie Galaxy S21, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4 e infine Galaxy S21 FE.

Successivamente, a partire dalla fine della settimana 47, toccherà a Galaxy A13, Galaxy A14, Galaxy A52 5G, Galaxy A23 5G, Galaxy A25 5G,Galaxy Tab A7 Lite, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 ricevere l’aggiornamento stabile.

Cosa sappiamo delle date di rilascio di One UI 6.0:

Queste le date di uscita per i vari modelli secondo l’azienda americana:

Galaxy S23 : 30.10.2023 [Rilasciato]

Galaxy S23+ : 30.10.2023 [Rilasciato]

Galaxy S23 Ultra : 30.10.2023 [Rilasciato]

Galaxy A14 5G : non ancora deciso

Galaxy A34 : 13.11.2023

Galaxy A54 : 13.11.2023

Galaxy S22 : 15.11.2023

Galaxy S22+ : 15.11.2023

Galaxy S22 Ultra : 15.11.2023

Galaxy S23 FE : 20.11.2023

Galaxy Z Flip 5 : 13.11.2023

Galaxy Z Fold 5 : 13.11.2023

Galaxy A13 5G : 20.11.2023

Galaxy A33 5G : 20.11.2023

Galaxy A52 : 27.11.2023

Galaxy A52s 5G : 27.11.2023

Galaxy A53 5G : 20.11.2023

Galaxy A72 : 30.11.2023

Galaxy S21 : 20.11.2023

Galaxy S21+ : 20.11.2023

Galaxy S21 Ultra : 20.11.2023

Galaxy Z Flip 4 : 20.11.2023

Galaxy Z Fold 4 : 20.11.2023

Galaxy S21 FE : 24.11.2023

Galaxy A13 : 27.11.2023

Galaxy A14 : non ancora deciso (dopo settimana 47)

Galaxy A23 5G : 27.11.2023

Galaxy A25 5G : 01.12.2023

Galaxy A52 5G : non ancora deciso (dopo settimana 47)

Galaxy Tab A7 Lite : non ancora deciso (dopo settimana 47)

Galaxy Z Flip 3 : 27.11.2023

Galaxy Z Fold 3 : 27.11.2023

Galaxy A04 : 04.12.2023

Galaxy XCover 5 : 08.12.2023

Galaxy A05s : non ancora deciso

Secondo le stime fornite, il Galaxy A04 dovrebbe ricevere l’aggiornamento ad Android 14 a partire dalla fine della settimana 47 di quest’anno, mentre il Galaxy XCover 5 è previsto per la fine della settimana 49. Per quanto riguarda il Galaxy A05, al momento non è stata ancora stabilita una data precisa per il rilascio di One UI 6.0.

Va notato che queste date sono stime per l’Europa e non sono specifiche per singoli paesi. È importante tenere presente che le date di rilascio effettive potrebbero subire variazioni a causa di eventuali bug o problemi di stabilità che potrebbero emergere durante il processo di distribuzione dell’aggiornamento.

Se queste date specifiche sono confermate per l’Italia, allora il Galaxy A34 5G dovrebbe ricevere l’aggiornamento il 17 novembre, mentre il Galaxy A54 5G e l’intera gamma Galaxy S22 sono previsti per essere aggiornati dal prossimo 20 novembre. È sempre consigliabile verificare ulteriori dettagli tramite comunicati ufficiali da parte di Samsung o dai canali di supporto ufficiali prima di pianificare l’installazione degli aggiornamenti software.

Ecco una sintesi delle principali novità della One UI 6.0 basata su Android 14: strumenti di editing basati sull’intelligenza artificiale, One UI Sans è il nuovo font dell’interfaccia, nuove funzionalità fotografiche, supporto a Chromecast tramite Smart View, editing multilivello tramite Samsung Studio, Good Lock più semplice da gestire e con diverse novità al suo interno, e aggiornamenti sul pannello grafico.