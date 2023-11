Con un annuncio a sopresa, Huawei ha confermato l’arrivo dell’update ad HarmonyOS 4 per tantissimi device. Il sistema operativo di nuova generazione è stato presentato durante l’estate e rappresenta una ventata di aria fresca per il brand.

La particolarità di questo annuncio da parte di Huawei riguarda i dispositivi per cui HarmonyOS 4 arriverà. Infatti, dopo il rilascio per i flagship del brand, il produttore cinese sta per avviare il roll-out per tutti i device top di gamma delle scorse generazioni, che ormai hanno qualche anno sulle spalle.

Si tratta di una mossa assolutamente lodevole da parte del produttore cinese che conferma la volontà di garantire un supporto longevo ai propri prodotti. Tuttavia, dobbiamo specificare che l’aggiornamento riguarderà le versioni cinesi dei device e non sembra essere previsto il rilascio sui mercati internazionali.

Huawei si sta preparando ad aggiornare device storici e vecchi flagship come la serie P30 e Mate 20 ad HarmonyOS 4

L’update ad HarmonyOS 4 dei device Huawei è previsto nel primo trimestre del 2024. I dispositivi interessati saranno:

P30 e P30 Pro

Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS, Mate 20 X e Mate 20 X 5G

Nova 5 Pro

Honor 20 e Honr 20 Pro

Honor V20

Honor Magic2

Watch Ultimate

Watch 3 e 3 Pro

Watch GT 3 e GT 3 Pro

Watch GT 2022

Watch Buds

Possiamo immaginare che l’elenco di device supportati da HarmonyOS 4 aumenterà con il passare del tempo e tanti altri dispositivi potranno ricevere l’aggiornamento con il passare dei mesi.

Tra le principali novità di HarmonyOS 4 possiamo citare una maggiore velocità e reattività del sistema, grazie alla presenza dell’Ark Engine che risulta più efficiente rispetto al passato. Inoltre, Huawei ha puntato molto sulla personalizzazione e, per questo motivo, possiamo trovare nuovi widgets e una lock screen completamente modificabile.

Come già confermato in passato, il produttore punta a realizzare un sistema operativo che possa rappresentare il centro del proprio ecosistema. Per questo motivo, HarmonyOS 4 è in grado di girare su smartphone, tablet, TV, smartwatch e perfino autovetture. Sommando tutti questi dispositivi, non sorprende che la diffusione del sistema operativo ha raggiunto e superato i 100 milioni di device.