Hai sempre desiderato acquistare un visore VR di qualità ma i costi sono sempre stati troppo elevati il tuo portafoglio? Vorresti accedere a mondi fantastici direttamente dalla tua stanza? La promozione in corso di Amazon sul Meta Quest rappresenta la tua occasione. Il dispositivo è a dir poco fantastico. Potrai esplorare luoghi mai visti, sentendoti come se i tuoi piedi toccassero la sabbia. Guarda cieli stellati, scappa dagli zombie o vivi ad un altro livello le riunioni di lavoro. Le possibilità sono infinite.

Il visore è in sconto a 299,00€. Sappiamo che comunque si tratta di una spesa non tanto indifferente, ma le qualità sono tali da rendere questo investimento davvero appetitoso. Questa è solo una delle tante promo disponibili che anticipano il Black Friday Amazon, quindi non attenzione a non farti prendere da un momento di pazza follia di shopping.

Il visore di casa Meta disponibile su Amazon

Il Meta Quest 2 è la tua porta d’accesso a mondi straordinari. Grazie al suo processore ultrarapido e al display ad alta risoluzione, il dispositivo offre un’esperienza senza interruzioni anche nelle azioni ad alta velocità. Ogni dettaglio è nitido, ogni movimento risulta facile da eseguire, consentendo una realtà virtuale di livello superiore. L’audio posizionale 3D, il feedback tattile e l’hand tracking lavorano insieme per rendere i mondi virtuali sempre più reali. Non saprai distinguere più la finzione.

Con il visore wireless, i controlli semplici, la batteria integrata e la configurazione (senza bisogno di un PC o di una console), esplorare questo mondo magico è facilissimo. Hai paura di rompere qualcosa con i movimenti? Tranquillo, il Sistema di Controllo ti avvisa nel caso tu esca dai limiti dell’area di gioco. Qualsiasi vaso sarà salvo.

Unisciti a gruppi in aree sociali e arene multiplayer per partecipare a eventi dal vivo con amici e familiari. Con oltre 250 titoli tra giochi, attività multiplayer, fitness ed anche intrattenimento, il Meta Quest 2 ti offre una vasta gamma di esperienze. Esplora universi di fantasia, prova l’adrenalina delle avventure horror se ne hai il coraggio.

Amplia le tue conoscenze di gioco attraverso questo dispositivo fantastico. Questa potrebbe essere l’occasione per farti un regalo di Natale speciale, acquistalo su Amazon!