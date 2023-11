Quante volte vi sarà capitato di smarrire il vostro smartphone e di ritrovarvi a cercarlo anche per un po’ di tempo. Seppur siano i più distratti a smarrire continuamente oggetti di ogni tipo, sappiate che, nella media, ogni persona tende a perdere almeno nove cose al giorno.

Dunque per tutte le persone particolarmente distratte non disperate, in quanto non siete assolutamente le uniche!

Smarrire un oggetto, in particolar modo, il proprio smartphone, non è mai un’esperienza piacevole. In quanto all’ansia del ritrovamento, si aggiunge il timore di aver perso il proprio dispositivo per sempre e di essere magari quindi costretti ad acquistarne uno nuovo. Oltre ovviamente alla consapevolezza di aver perduto tutti i dati in esso contenuti.

Tuttavia, ad oggi, abbiamo la soluzione che fa per voi e grazie alla quale non vi troverete a vivere mai più un’esperienza simile.

Ritrova il tuo smartphone con un fischio

Seppur l’intelligenza artificiale abbia fatto, in pochissimo tempo, salti da gigante, essa non è ancora totalmente il grado di rendere il nostro smartphone smart a tutti gli effetti. Fornendogli appunto abilità come quelle di rispondere a richiami in caso di sua perdita.

Tuttavia, l’AI, offre comunque una soluzione alternativa per tutti quei momenti in cui siamo alla ricerca del nostro smartphone che abbiamo, momentaneamente e inconsapevolmente, smarrito.

Tale soluzione è offerta da un’applicazione specifica, grazie alla quale è possibile trovare il proprio cellulare, ogni volta che viene smarrito in casa.

L’app in questione è nota con il nome di “Find My Phone by Whistle”, ed è già disponibile su Play Store e gratuitamente.

Una volta installata sul vostro dispositivo e accettato e confermato tutti i permessi e termini d’uso, essa sarà immediatamente attiva e pronta ad essere utilizzata sul vostro smartphone.

L’app funziona in maniera molto semplice e davvero divertente. Se provate Infatti a nascondere il vostro smartphone in un posto qualsiasi della vostra abitazione e poi procedete a fare uno o più fischi, sentirete il vostro cellulare emettere un suono, come una sorta di allarme e vedrete accendersi una luce intermittente grazie alla modalità torcia.

Insomma, grazie a questa applicazione ritrovare il vostro cellulare è davvero un gioco da ragazzi. Basta fischiare ed il vostro smartphone risponderà al richiamo, niente di più semplice!