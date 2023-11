CoopVoce, 100 giga ora costano 6 EURO al mese

Per riuscire a sfidare tutte le altre aziende che si occupano di telefonia mobile, ci voleva qualcosa di realmente interessante. A proporlo al pubblico ci pensano come sempre i gestori virtuali che sono diventati talmente numerosi da essere difficili da elencare. Al primo posto c’è sicuramente quello che fa capo al famoso marchio Coop, ovvero CoopVoce.

La sua prerogativa principale è quella di offrire tanti contenuti ma soprattutto a prezzi bassi che durino nel tempo. Ciò significa che gli utenti che riusciranno a sottoscrivere una delle offerte di questo provider, potranno avere un rapporto tra qualità, quantità e prezzo unico nel suo genere.

Direttamente sul sito ufficiale è possibile scoprire la nuova proposta, che è diventata effettiva a partire dallo scorso 9 novembre. Questa, con ben 100 giga disponibili andrà avanti fino al prossimo 6 dicembre 2023. Ovviamente non c’è il pericolo di alcun tipo di rimodulazione, essendo CoopVoce un gestore virtuale. Ciò significa che una volta sottoscritto questo prezzo mensile, resterà per sempre lo stesso, senza il pericolo che possa aumentare improvvisamente.

CoopVoce: nasce la nuova EVO 100 con un costo mensile di soli 6,90 €

CoopVoce nella EVO 100 garantisce agli utenti minuti senza limiti, 1000 SMS e 100 giga in 4G per 6,90 € al mese.

È chiaro che ci sono gestori che offrono una somma maggiore di giga utili per connettersi al web, ma pagare 100 giga così poco non è roba da tutti i giorni. Bisogna ricordare che c’è anche un altro costo da pagare solo la prima volta che consiste in 10 €, utili per l’attivazione.

Oltre a questo, sarà il gestore ad occuparsi della spedizione della scheda Sim presso il domicilio del suo nuovo cliente.