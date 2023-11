Dopo una stampante 3D, un incisore/tagliatore laser rappresenta uno degli strumenti di fabbricazione più utili per un creatore. Tuttavia, questi dispositivi sono solitamente costosi o poco efficaci. Ora, il nuovo Falcon2 della Creality si propone di offrire elevate prestazioni a un prezzo ragionevole. Riesce a mantenere questa promessa? Ho deciso di scoprirlo in questa recensione.

Laser CO2 vs. laser a stato solido

Il mercato dei tagliatori laser per hobbisti è dominato da due tipi di laser: i potenti ma costosi laser CO2 e i più accessibili, ma meno potenti, laser a stato solido.

I laser CO2 richiedono un grande tubo laser, il che aumenta il costo, il peso e la complessità della macchina.

I laser a stato solido emettono luce da un diodo, che è molto più compatto ma anche più difficile da utilizzare a livelli di potenza elevati. Data la loro compattezza, è possibile montare il laser direttamente su un carrello per semplificare la macchina e ridurre il peso.

Questi laser producono anche fasci a lunghezze d’onda diverse, influenzando la loro efficacia con diversi materiali. I laser CO2 tendono ad operare a circa 10.600nm (nell’intervallo infrarosso), mentre il laser a stato solido del Creality Falcon2 opera a circa 455nm (all’estremo inferiore dello spettro della luce visibile, vicino all’ultravioletto). Per aumentare la potenza del Falcon2, Creality ha utilizzato quattro diodi laser a stato solido (ciascuno capace di 6W) focalizzati in un unico fascio. Ciò risulta in una potenza totale di 22W, poiché apparentemente due watt vengono persi come spreco.

Sicura e Completa

Il laser del Creality Falcon2 è composto da quattro diodi laser da 6W, compressi utilizzando la compressione del punto FAC. Questo fornisce una potenza complessiva di 22W. La sicurezza è una priorità assoluta con il Falcon2 di Creality. Include cinque protezioni di sicurezza, tra cui:

Pulsante di arresto di emergenza. Blocco di sicurezza. Funzione di arresto attivo. Interruttore di limite bidirezionale. Copertura protettiva per il laser (sono inclusi anche occhiali di protezione).

Oltre a queste caratteristiche, c’è un sistema di monitoraggio triplo che tiene traccia di eventuali problemi con il laser, la lente e il fuoco. In caso di rilevamento di una fiamma, verrà attivato un allarme istantaneo e la macchina si fermerà. Per la lente, riceverai un allarme quando è sporca per prevenire danni e rotture della lente. Evita di bruciare i tuoi disegni con l’Air Assist integrato. Non solo puoi regolarlo manualmente come necessario, ma se usi il software LightBurn, puoi scegliere le impostazioni dell’aria nel software.

Parlando di LightBurn, il Falcon2 è compatibile con LightBurn, LaserGRBL e altri strumenti di taglio/incisione laser. Tuttavia, sono incluse istruzioni per utilizzare i due strumenti menzionati. Puoi anche collegare direttamente l’incisore laser al tuo computer tramite un cavo USB o salvare i file di progetto su una scheda microSD da inserire nella macchina.

L’uso di una microSD ti permette di lavorare offline. La funzione Offline Dynamic Preview ti dà il potere di regolare le posizioni un millimetro alla volta.

Il design in lega di alluminio è incredibilmente stabile. Le ruote resistenti all’usura a forma di U, insieme a una guida scorrevole, garantiscono un movimento fluido durante il tuo progetto, assicurando che nessuna vibrazione anomala rovini i tuoi disegni. Se stai incidendo l’acciaio inossidabile, puoi aggiungere un tocco di colore al tuo progetto. Questa è una novità per Creality. Quando il metallo si riscalda, reagisce, facendo apparire centinaia di colori.

Unboxing

Appena ho scartato il Creality Falcon2 22W, me ne sono innamorato. Era quasi completamente assemblato. Ci vogliono solo tre passaggi per passare dalla scatola al montaggio completo.