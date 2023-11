Netflix è la piattaforma streaming più famosa e utilizzata al mondo. Contiene un catalogo con numerosi titoli tra film, serie tv e documentari destinato a tutte le fasce d’età e per tutti i gusti.

Netflix nasce nel 1997 come un servizio di noleggio di DVD per corrispondenza e solo successivamente, seguendo le esigenze e i cambiamenti del mercato, ha rivoluzionato tutto il settore creando il primo servizio di streaming.

Nonostante la fama di cui la piattaforma gode in tutto il mondo non tutti gli utenti sono a conoscenza di alcuni piccoli segreti che Netflix tiene nascosti.

Infatti non tutti gli utenti sanno che esistono dei codici segreti per accedere ad alcune specifiche categorie nascoste di film e serie tv.

Netflix, quali sono i codici segreti per le categorie nascoste?

Utilizzare i codici segreti per accedere alle categorie nascoste è molto semplice e basterà digitare su qualsiasi programma di navigazione la seguente ricerca: / aggiungendo in coda il codice specifico per una determinata categoria.

Le categorie nascoste sono molto utili per scovare contenuti adatti alla ricerca che vogliamo effettuare in quel momento.

Al momento esistono ben 36.000 codici ma noi ve ne elencheremo solo qualcuno:

Romanticismo: 8883

Commedie romantiche -5475

Drammi romantici – 1255

Film romantici classici – 31273

Film romantici indipendenti – 9916

Film romantici piccanti – 35800

Film stranieri romantici – 7153

Preferiti romantici – 502675

Stravagante romanticismo – 36103

Commedia: 6548

Commedie cupe – 869

Commedie da seconda serata – 1402

Commedie pazzoidi – 9702

Commedie politiche – 2700

Commedie per adolescenti – 3519

Commedie romantiche – 5475

Commedie slapstick – 10256

Commedie straniere – 4426

Commedie sportive – 5286

Falsi documentari – 26

Satira – 4922

Stand-up – 11559

Film di Natale: 1418977