Non è possibile oramai mettere in discussione la popolarità della Postepay. La carta di credito garantita da Poste Italiane si rivela come lo strumento di pagamento più popolare tra gli italiani, che sfruttano tale servizio sia per effettuare acquisti nei diversi punti vendita sul territorio sia per effettuare acquisti online. Al netto dei suoi benefici, però, la Postepay è anche legata ad una serie di truffe online molto pericolose, truffe che si concentrano per lo più sulla distrazione degli utenti e sui tentativi di phishing.

Postepay, il rischio reale di perdere i risparmi con queste truffe

I malintenzionati del web, oramai, sfruttano una tattica ben consolidata. Attraverso la disattenzione degli utenti di Poste Italiane, i cybercriminali inviano una serie di messaggi fasulli ai clienti di Postepay, messaggi che annunciano accredita dal valore anche superiore ai 1000 euro.

I lettori di questi messaggi, ricevuti sia attraverso le mail che attraverso gli SMS, sono inviati quindi a cliccare su un link in allegato a queste comunicazioni. Cliccando su tale link, però, il pubblico si espande ad una trappola potenzialmente fatale. Infatti, i clienti della carta di Poste Italiane vengono indirizzati su un portale parallelo a quello di Poste e di qui inviati a condividere le loro informazioni riservate per l’home banking.

Coloro che cadono in questo tranello e che condividono attraverso tali portali fake le loro credenziali home banking per l’accesso ai servizi di Poste Italiane potrebbero andare incontro alla perdita tutti i risparmi sulla carta, come testimoniato anche da numerose denunce e casi analoghi nel recente passato, sarebbe elevato.