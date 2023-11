Unieuro ricorda a tutti di essere una delle migliori realtà del territorio, con il lancio di una campagna promozionale veramente assurda, che promette un risparmio fuori da ogni logica, e la possibilità di accedervi senza problemi nei vari negozi sparsi per il territorio.

Spendere poco con Unieuro rappresenta sin da subito l’occasione perfetta per mettere le mani sui prodotti maggiormente desiderati del periodo, ed avere ugualmente la possibilità di accedere ad un risparmio più unico che raro. Gli utenti sono liberissimi di scoprire quali sono i dispositivi in promozione, affidandosi in primis al sito ufficiale, sul quale si trovano le più importanti riduzioni, con spedizione gratuita a domicilio.

Unieuro shock con questi sconti specialissimi

Il volantino Unieuro incanta con un risparmio fuori da ogni logica, infatti fino al 15 novembre sono davvero tantissime le occasioni che gli utenti possono sfruttare per raggiungere un elevato livello di risparmio, non solo nell’ambito degli smartphone, ma anche ad esempio negli aspirapolvere: come il Dyson V11 Fluffy, che oggi costa solamente 449 euro.

Tornando nel segmento che maggiormente ci sta a cuore, possiamo trovare Google Pixel 8 a 729 euro, pronto a garantire un risparmio super, oppure puntando ancora più in alto, l’occhio cade su Galaxy Z Fold5, che costa oggi 1599 euro, ma anche Galaxy S23, il fratello minore della line-up del 2023, disponibile a 749 euro.

Tutti questi sconti, ed altri ancora, sono raccolti per comodità nelle pagine che potete trovare al seguente link.