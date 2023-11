Nuki, azienda che ormai da diversi anni produce dispositivi per l’accesso intelligente nell’abitazione, lancia ufficialmente in Italia la quarta generazione della Smart Lock che tanto l’ha resa famosa, la serratura intelligente arriva sul mercato in due varianti (standard e Pro), con batteria dalla lunga autonomia, migliore integrazione nella smart home, e soprattutto la piena compatibilità con Matter, che porta ad un facile utilizzo senza l’ausilio di moduli Wi-Fi o bridge.

Il design iconico non cambia, il prodotto può essere acquistato in bianco o nero, quindi a prima vista potrebbe apparire identica alla precedente, tuttavia le differenze si notano più che altro all’interno. Con una sola carica la batteria ha autonomia di circa il 30% in più della generazione passata (dovrebbe durare all’incirca 6 mesi), e la compatibilità con Matter la rende più facile da integrare con i sistemi di smart home. Il tutto è possibile con Thread, la tecnologia che ne permette l’utilizzo senza l’ausilio di un bridge, e quindi di collegare direttamente il prodotto alla presa a muro; è previsto un aggiornamento il prossimo anno che permetterà di distinguere tra “Aprire la porta” e “Sbloccare”.

Smart Lock Pro può essere acquistata a 269 euro, con incluso alimentatore e connettività integrata per il WiFi. Gli utenti già in possesso di un prodotto Nuki, potranno fare l’upgrade, comprensivo di Keypad 2, a soli 299 euro; coloro che invece vogliono acquistare la Smart Lock classica, potranno spendere 169 euro.

Nuki KeyPad 2 Pro

Il KeyPad 2 è stata la grande novità dello scorso anno, il tastierino per impronte digitali a firma Nuki, capace di raggiungere un successo strabiliante, tanto da spingere l’azienda a voler ideare un modello di nuova generazione, con parte frontale in acciaio inossidabile di qualità, e la possibilità di installarlo senza difficoltà sulla parete o sulla porta. Gli utenti potranno assegnare un massimo di 20 impronte digitali ed oltre 200 codici di accesso validi solo ed esclusivamente per una persona. Il suo prezzo è di 349 euro.