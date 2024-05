Xiaomi e Qualcomm: nuovi smartphone con Snapdragon 8 Gen4

L’incessante evoluzione e sviluppo delle tecnologie nel settore degli smartphone stanno portando una valanga di novità, con dispositivi sempre più potenti. La recente notizia sulle specifiche tecniche del Snapdragon 8 Gen4 ha scatenato un’ondata di eccitazione nei mercati degli smartphone. Con la possibilità di raggiungere gli straordinari 4,30 GHz grazie ai Core Oryon appena sviluppati, il potente SoC di Qualcomm è sicuramente un’ottima soluzione per un’esperienza utente senza precedenti. Chi sarà il primo a portare sul mercato i dispositivi con lo Snapdragon 8 Gen4? Pare che Xiaomi potrebbe essere sul punto di sigillare un’altra clamorosa partnership con Qualcomm per il lancio del primo smartphone con tali caratteristiche.

Come si suol dire: “Chi ben comincia, è a metà dell’opera”. La grande casa cinese si trova nuovamente in prima fila con gli smartphone del futuro, anche perché, storici dati statistici alla mano, tra tutte le società mondiali Xiaomi si rivela la più adatta e pronta a supportare le nuove esperienze innovative.

Xiaomi 15 introduce lo Snapdragon 8 Gen4 sul mercato e mostra i suoi incredibili punteggi

Il prossimo modello ingegnoso dell’azienda cinese sembra essere lo Xiaomi 15, che, prestando attenzione alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe poter essere disponibile in Cina già dalla metà di ottobre. In effetti, potrebbe arrivare sul mercato ben una o due settimane prima del suo predecessore, lo Xiaomi 14, divenendo il primo device a coprire le più recenti specifiche tecniche della casa produttrice.

I video benchmark di AnTuTu, che sono stati tra le prime release informative, hanno condiviso i dettagli sulle specifiche fabbricate sul prossimo Xiaomi 15. Secondo tali fonti, lo score prodotto è straordinariamente elevato, 1.769.083 punti, confermando la potente referenza d’uso del “G4”. Inoltre, la clip ha rivelato la specifica della CPU. La frequenza di clock è dinamica, con le frequenze indicati come 4,20-4,30 GHz per i primi e fino a 2,00 GHz per il secondo.

Dobbiamo tenere a mente che si tratta comunque di un sample ingegneristico, e quindi tali numeri potrebbero subire variazioni prima dell’uscita ufficiale dello Xiaomi 15. Mentre l’attenzione è ora concentrata sul mercato cinese, non possiamo ignorare l’eventuale arrivo dello Xiaomi 15 anche dalle nostre parti. Probabilmente i tempi di rilascio saranno ben diversi e ci vorranno molti più mesi prima che arrivi sui nostri scaffali, ma sicuramente in molti non vedranno l’ora che accada.