Si sa, gli auricolari sono quell’accessorio che se non comprato di qualità, dopo poche settimane inizierà a non più funzionare come all’inizio.

Si tratta di un prodotto che si deteriora subito, soprattutto se di scarsa qualità. La piattaforma Amazon al momento sta proponendo Lenovo TWS a soli 15 euro. Ecco i dettagli.

Lenovo TWS: auricolari a soli 15 euro

Con la più avanzata tecnologia Bluetooth 5.0, trasmissione veloce e stabile. IPX4 impermeabile, a prova di sudore, stereo surround HiFi qualità del suono, b boost. Dotati di un driver altoparlante da 13 mm che fornisce un suono reale e prestazioni audio potenti.

Le cuffie in questione sono universali, compatibili infatti con tutti i dispositivi Bluetooth Apple e Android G mainstream. Sono tascabili, di piccole dimensioni, facili da trasportare e riporre. Ci mettono solamente 1 ora e mezza per ricaricarsi e vi permettono di ascoltare la musica per ben 12 ore di fila.

La batteria è da 230 mAh e non manca USB type C e porta sensore di ricarica. Queste cuffie possono essere vostre, seguendo questo link, a soli 15.95 euro.