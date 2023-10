Il colosso Amazon sta proponendo una serratura intelligente chiamata Nuki Smart Lock 3.0 Pro, che vi permetterà di uscire in tutta tranquillità, senza la possibilità che qualcuno entri a casa vostra.

Il modulo Wi-Fi integrato di Nuki Smart Lock 3.0 Pro ti permette di usare lo smartphone o smartwatch come se fossero delle chiavi, in tutta sicurezza. Scopriamo insieme tutti gli altri dettagli.

Nuki Smart Lock 3.0 Pro ad un prezzo top su Amazon

La serratura automatica per porta consente di aprire e chiudere la porta di casa automaticamente, lasciando in tasca lo smartphone. La serratura digitale può essere combinata a servizi smart home come Apple HomeKit, Amazon Alexa e Google Home, per un accesso smart completo.

Questa serratura elettrica intelligente si monta in soli 3 minuti sul lato interno della porta senza viti o forature e non è identificabile dall’esterno. Le comunicazioni della serratura apriporta digitale avvengono in modalità cifrata, gli standard elevati sono del livello dell’online banking e confermati da enti certificatori indipendenti.

Insomma, una vera e propria sicurezza per la vostra casa o per il vostro ufficio, da non lasciarsi scappare. Potete acquistarla attraverso questo link per soli 279 euro.