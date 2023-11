Continuano gli aggiornamenti di WhatsApp. La nota piattaforma di messaggistica istantanea non si ferma mai ed ora stanno arrivando una serie di novità interessanti per quanto riguarda la formattazione del testo. Sarà soprattutto la versione WhatsApp Web a presentare una serie di strumenti estremamente utili per migliorare la funzione di formattazione. Le novità sono presenti nella versione 2.2350, ma è molto probabile che presto saranno introdotte anche nelle versioni precedenti.

WhatsApp Web e la formattazione dei messaggi

I nuovi strumenti utili ad apportare modifiche per la formattazione del testo riguardano in particolare gli stili blocco codice e citazioni, oltre che alla possibilità di creare delle liste. Vediamo nello specifico in cosa consistono queste novità per WhatsApp Web:

Blocco codice è uno strumento che permetterà agli utenti di condividere con molta più semplicità righe di codice anche via WhatsApp. Per poterlo attivare basterà inserire un apice inverso (‘) sia all’inizio che alla fine del testo in questione;

è uno strumento che permetterà agli utenti di condividere con molta più semplicità righe di codice anche via WhatsApp. Per poterlo attivare basterà inserire un apice inverso sia in questione; Blocco citazione è uno strumento utile per rispondere specificatamente ad un determinato passaggio all’interno di un messaggio ricevuto. Grazie al blocco citazione verrà fornita agli utenti la possibilità di copiare nel testo di risposta solo quel determinato passaggio. Per poter utilizzare questa funzione bisognerà inserire il carattere “>” prima del testo che si intende citare;

è uno strumento utile per rispondere specificatamente ad un ricevuto. Grazie al blocco citazione verrà fornita agli utenti la possibilità di copiare nel testo di risposta solo quel determinato passaggio. Per poter utilizzare questa funzione bisognerà inserire il carattere che si intende citare; Gli elenchi invece permetteranno di creare delle liste chiare così da poter organizzare in modo ordinato le informazioni da inserire. Per poter creare un elenco bisognerà aggiungere il carattere “*” per creare degli elenchi puntati, “-“ per creare degli elenchi con il trattino, oppure digitare i numeri seguiti da un punto per creare degli elenchi numerati.

Questi strumenti sono particolarmente utili per tutti gli utenti che intendono organizzare in modo più lineare, ed ordinato, i propri messaggi di testo. La funzione, infatti, può risultare molto interessante sia che si tratti di conversazioni formali sia che si tratta di conversazioni amichevoli. Come già detto precedentemente, queste funzioni sono al momento disponibili per la versione WhatsApp Web della piattaforma di messaggistica. Recentemente però è stata anche introdotta nella versione beta dell’app per dispositivi iOS (23.21.1.75), ed è molto probabile che prossimamente sarà disponibile anche per tutti i dispositivi Android.