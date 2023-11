I prezzi crollano letteralmente su Amazon, gli utenti possono oggi pensare di acquistare le Yankee Candle andando a risparmiare molto di più di quanto avrebbero mai sperato ed immaginato, accedendo ad un prodotto che per diverso tempo è sembrato essere quasi premium ed esclusivo.

Attualmente in offerta si possono trovare innumerevoli modelli di uguale qualità e caratura, per esempio vi parliamo della candela profumata in giara grande al gusto Soft Blanket, trattasi di una candela di dimensioni 10,7 x 16,8 centimetri, capace di una autonomia di circa 150 ore di utilizzo continuativo (con un minimo comunque di 110 ore).

Yankee Candle, la promozione attiva oggi su Amazon

I prezzi delle Yankee Candle stanno letteralmente crollando su Amazon, infatti oggi gli utenti possono acquistare una giara grande con un risparmio notevole: la spesa finale da sostenere corrisponde esattamente a 19,99 euro, contro i 24,96 euro previsti di listino, con un risparmio pari al 19% del prezzo di vendita.

Il modello attualmente in vendita prevede un singolo stoppino, inserito nella giara in vetro con coperchio annesso, utilissimo ad esempio per preservare la fragranza. Gli stoppini sono realizzati al 100% in cotone senza piombo, e successivamente raddrizzati con l’intento di favorire una combustione il più uniforme possibile.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Sempre su Amazon è possibile trovare un numero elevatissimo di profumazioni e varianti differenti, così da avere la possibilità di accedervi sempre riuscendo a risparmiare cifre ben più alte di quanto avreste mai immaginato. La consegna, gestita direttamente da Amazon, è prevista entro qualche giorno dalla data d’acquisto, godendo anche della possibilità di restituire il prodotto fino al 31 gennaio 2024.