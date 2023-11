WindTre non vuole essere seconda a nessuno nel campo della telefonia mobile. Il provider arancione sfida a viso aperto la concorrenza di Iliad e degli altri provider low cost, cercando di intercettare fasce nuove di pubblico attraverso ricaricabili vantaggiose sia per i prezzi che per le soglie di consumo.

WindTre, la proposta da non perdere in autunno con 70 Giga

Una tariffa da non perdere per gli utenti del provider arancione è certamente la WindTre Star+. I clienti che si trovano ad attivare questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a tutti i numeri della rubrica e ben 70 Giga per la connessione di rete, laddove disponibile anche attraverso la tecnologia del 5G.

Per questa ricaricabile è previsto un costo mensile pari a soli 7,99 euro. I clienti dovranno aggiungere a questo prezzo solo una quota una tantum per l’attivazione pari a soli 10 euro. Prevista in questa quota anche la dotazione della SIM.

Come per altre ricaricabili low cost, anche per WindTre Star+ sono previste delle condizioni legate alla sottoscrizione della tariffa. In primo luogo, tutti i clienti interessati dovranno effettuare la portabilità della rete e del numero da TIM, Vodafone o Iliad. Per la portabilità sarà sempre necessaria un’attesa massima di tre giorni lavorativi.

Sempre in linea di continuità con il passato anche in questo caso WindTre garantisce ai suoi abbonati il prezzo bloccato a 7,99 euro ogni mese nei primi sei mesi, senza alcun genere di rimodulazione nemmeno per le soglie di consumo.