Iliad è sempre il gestore più conveniente nell’ambito della telefonia mobile in Italia. Il provider garantisce a tutti i clienti delle promozioni low cost molto vantaggiose, tra cui spicca in primo luogo l’oramai celebre Giga 150.

Iliad, a novembre la tariffa da 150 Giga e due offerte segrete

Attraverso la Giga 150 i clienti di Iliad andranno a sottoscrivere una delle tariffe più vantaggiose dei listini della telefonia mobile in Italia. Questa promozione prevede una dotazione pari a minuti no limits per effettuare chiamate su tutto il suolo nazionale verso fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e ben 150 Giga per navigare in internet, anche con la tecnologia 5G. Il prezzo per questa promozione è confermato in soli 9,99 euro ogni trenta giorni.

Gli abbonati che vogliono passare ad Iliad, però, oltre alla Giga 150 possono optare anche per altre tariffe. Attraverso il sito ufficiale, il gestore rende disponibili ulteriori due promozioni low cost.

La prima tariffa da non perdere per gli abbonati è la Giga 100. Con una spesa mensile pari a soli 7,99 euro i clienti riceveranno chiamate no limits verso tutti, SMS infiniti e sino a 100 Giga per la connessione di rete anche con 5G incluso.

Per chi desidera sempre più dati per navigare in internet è poi disponibile la tariffa Dati 300. Questa speciale promozione – da attivare sempre attraverso il portale ufficiale di Iliad – è unica nel suo genere e garantisce al pubblico un pacchetto di 300 Giga per la navigazione di rete anche attraverso la copertura del 5G ad un semplice costo mensile pari a 13,99 euro.