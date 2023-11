Sono tante le promozioni attive sul mercato, ma non sempre è facile trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Se si è alla ricerca di un’offerta mobile conveniente che dia accesso ad una quantità generosa di dati ad un prezzo basso allora Kena Mobile potrebbe essere la giusta soluzione.

La nuova promozione Kena Mobile offre minuti illimitati, 200 SMS e 130 GB di traffico internet in 4G a 6,99 euro al mese. E non finisce qui. Nell’offerta sono inclusi anche 7GB roaming da consumare in tutti i Paesi dell’Unione Europea.

Kena Mobile offre 150 GB extra

Inoltre, l’attivazione della SIM e la sua spedizione a casa sono completamente gratuite. In più, l’operatore virtuale Kena Mobile regala il primo mese di promozione ed offre GIGA extra in più ogni mese. Nello specifico offre: 100 GB ogni mese per sei mesi se si sceglie di attivare la promozione online ai quali si aggiungono altri 50 GB in regalo se si sceglie l’opzione Ricarica Automatica. Per un totale di 150 GB extra ogni mese che danno a tutti gli utenti la possibilità di raggiungere 280 GB al mese. Per poter attivare questa fantastica offerta basta andare sul sito web ufficiale di Kena Mobile, visitare la pagina dedicata all’offerta e cliccare sul tasto “Acquista”.

La velocità di download arriva a 60 Mbps e di upload a 30 Mbps valido su tutto il territorio nazionale. La connessione in roaming viene erogata sempre in 4G e dipende dalla rete fornita da TIM e dai suoi accordi con altri operatori per il servizio di roaming. Come già anticipato in roaming si potrà usufruire di 7 GB per poter navigare senza dover pagare costi aggiuntivi.

La promozione di Kena Mobile è disponibile per tutti gli utenti che desiderano attivare un nuovo numero Kena oppure se si richiede la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico virtuale. Gli operatori in questione sono: Tiscali, NTMobile, Plintron, Engan Mobile, CoopVoce, Digi Mobile, Noitel, Wings Mobile. Rabona Mobile, Telmekom, Iliad, Lycamobile, 1 Mobile, Poste Mobile. Feder Mobile, Spusu, Optima, Nova. Fastweb Mobile, Daily Telecom, Intermatica, Ovunque, Withu, Green, China Mobile, 2appy, Professional Link. Welcome Italia, NetValue, Elimobile, Nextus e Italia Power.