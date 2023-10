Ora Rabona Mobile potrebbe essere ai titoli di coda

Le offerte che fanno parte del mondo della telefonia mobile pian piano sono diventate sempre di più, rendendo i gestori schiavi di una sorta di battaglia tra loro. Da quando sono arrivati però quelli virtuali all’interno di questa sfida, è cambiato tutto radicalmente. A contendersi chi fosse il miglior provider in assoluto prima erano sempre i soliti, mentre adesso è cambiato realmente tutto anche in base alle gerarchie. Tutti gli utenti che cercano un nuovo gestore non preferiscono di certo la qualità, ma vanno sui contenuti in quanto la prima delle due richieste sembra equivalersi indifferentemente dal provider scelto. Fino a poco tempo fa c’era un gestore che risultava uno dei migliori e che riusciva a battere senza problemi le altre aziende. Stiamo parlando di Rabona Mobile.

Sono arrivati tanti problemi a partire dallo scorso mese di aprile nel momento in cui diversi utenti hanno ravvisato una sorta di guasto alla rete. Inizialmente erano i messaggi a non poter essere inviati, con la situazione che pian piano è diventata ancora più grave. Anche l’accesso alla rete Internet non è stato più possibile ed è da quel momento che i clienti hanno cominciato a spazientirsi.

Rabona Mobile rischia l’addio, ecco le notizie

Il servizio a questo provider del virtuale è stato staccato da Vodafone, con Plintron che avrebbe svolto un ruolo principale. Ora tutto sarebbe stato portato in tribunale, più precisamente a Milano, dove Rabona Mobile cerca giustizia.

Nel caso in cui dovesse avere ragione secondo il tribunale, si potrà ripartire, in caso contrario tutto potrebbe cessare di esistere.