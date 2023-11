La suite di servizi Google annovera anche al suo interno numerose app proprietarie di Google che nei dispositivi Android possono essere davvero utili ad una miriade di attività, tra queste oltre le classiche e conosciute Drive, Calendario, Maps e Foto abbiamo anche Keep e Meet che come le altre appunto, godono di aggiornamenti costanti per soddisfare coloro che le usano costantemente.

Ebbene Google ha deciso di introdurre alcune interessanti novità, nel dettaglio Keep si arricchisce con lista della spesa e di note ed elenchi, mentre Meet si fregia della modalità On-the-Go, un’interfaccia pensata per ridurre al minimo le distrazioni insieme ad altri piccoli accorgimenti.

Gli aggiornamenti

Nell’attesa che Google integri l’Intelligenza Artificiale, Keep sta per diventare la casa di lista della spesa e di Note ed elenchi, queste ultime verranno spostate in automatico dall’app e l’utente finale non dovrà letteralmente fare nulla, ci penserà Keep a includerle al suo interno.

Ciò che invece resterà invariato sono i seguenti elementi:

Note famigliari create su smart display

Note o liste troppo grandi

Note o liste con titoli che superano i 999 caratteri

Note maggiori di 19.999 caratteri

Liste con più di 999 punti

Liste con almeno un punto maggiore di 999 caratteri

Tutto ciò che non verrà spostato in automatico in Keep verrà reso disponibile al download tramite Google Takeout fino al 1° maggio 2024, scadenza oltre la quale tutto il materiale sarà rimosso dai server.

Per quanto riguarda invece Google Meet, l’aggiornamento mira a semplificare le chiamate on-the-go, nel dettaglio lo smartphone riconoscerà se l’utente è in movimento ed eliminerà le schermate superflue dal display per ridurre distrazioni e consumi, un po’ come succede durante un itinerario su Maps.