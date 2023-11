Vodafone Silver da 7 euro al mese con 150 GIGA

Sarebbe veramente difficile questa volta battere un colosso come Vodafone visto che predispone due offerte straordinarie. L’obiettivo era quello di recuperare gran parte dei suoi utenti perduti e non poteva fare altro che lanciare opportunità con costi contenuti e tantissime soluzioni al loro interno.

Se volete telefonare chiunque senza problemi, inviare messaggi o navigare sul web a grande velocità quasi senza limiti, è proprio Vodafone il gestore giusto che dovete scegliere. Effettivamente anche dal punto di vista della qualità non ci saranno dubbi: avrete a disposizione il provider più importante sulla piazza.

Le due soluzioni fanno entrambe parte della celebre linea Silver, che negli ultimi anni è cambiata diverse volte. Ora però gli utenti potranno basarsi su prezzi molto bassi che vanno dai 7,99 € ai 9,99 €. Con un costo del genere in passato, quando si sceglieva Vodafone, non si otteneva granché, ma adesso la situazione è nettamente diversa.

Vodafone distrugge la concorrenza con le nuove Silver, si parte da soli 7,99 €

Come abbiamo già detto, le due offerte sono praticamente analoghe, sia per il nome che per alcuni contenuti. Quello che cambia è sicuramente il prezzo mensile, insieme alla connessione web.

La prima Vodafone Silver, quella da 7,99 € al mese, consente di avere a disposizione minuti illimitati e messaggi illimitati verso qualsiasi gestore di telefonia mobile o fissa. Ci sono 100 giga al suo interno in 4G.

La seconda offerta della linea Silver invece costa 9,99 € ma, oltre a garantire minuti ed SMS senza limiti, offre 150 giga in 4G. In entrambi i casi, scegliendo il metodo di pagamento SmartPay, avrete 50 giga in più ogni mese.