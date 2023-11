Il mondo che ci circonda si sa è un agglomerato di piccoli problemi o situazioni intricate da risolvere, la nostra mente è costantemente a lavoro per farlo e sfrutta meccanismi diversi ogni volta, spesso logico-razionali ma ale volte anche matematici.

La matematica che ci hanno insegnato a scuola infatti non serve solo a saper risolvere un’equazione o una disequazione, ma ci ha permesso negli anni di sviluppare un problem solving mentale in grado di approcciarsi a tutti i problemi con la medesima filosofia di ragionamento che c’è dietro una banale equazione.

Se dunque siete degli amanti della matematica e magari siete convinti di avere una mente attenta ed elastica oltre che pimpante, ecco un simpatico indovinello matematico per impegnare qualche minuto del vostro tempo.

L’indovinello

L’indovinello in questione si compone di tre immagini: un anello, un profumo ed un fard, per risolverlo dovrete indovinare il valore del fard, sfruttando le vostre abilità e applicando indirettamente proprio un concetto matematico, quello dei sistemi di equazioni che si risolvono per sostituzione.

La soluzione è la seguente:

Anello + anello = 14, vuol dire che ogni anello vale 7.

Se anello più profumo vale 12, avremo di conseguenza che il profumo vale 5.

Se profumo più profumo meno fard ci da 7, sapendo che i profumi valgono 5 ciascuno, il fard deve valere per forza 3.

Se dunque siete riusciti a risolvere l’enigma ora tocca a voi proporlo a qualcuno per metterlo alla prova e indirettamente insegnargli anche un metodo matematico per la risoluzione di sistemi a tre equazioni, i tre elementi sono infatti proprio tre incognite come x y e z.