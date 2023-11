Se state cercando un notebook compatto, con alte prestazioni ad un prezzo abbastanza accessibile, oggi vogliamo parlarvi di Lenovo IdeaPad Slim 3.

Il prodotto è perfetto per chi necessita di un notebook sottile e maneggevole. Pensate che è anche in offerta su Amazon!.

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta su Amazon

Il Display 15.6″ Full HD, dotato di un pannello IPS e di una risoluzione di 1920×1080, offre un’esperienza visiva straordinaria grazie alla sua luminosità di 300nits. Con questo magnifico schermo, potrai godere di immagini estremamente dettagliate e nitide da qualsiasi angolazione, rendendo la tua esperienza visiva ancora più coinvolgente e immersiva.

Grazie al potente processore AMD Ryzen 5 7520U , con 4 core e 8 thread, dotato di un’architettura innovativa, puoi ottenere prestazioni eccezionali su un notebook sottile e leggero. Con una frequenza di base di 2.8GHz e una frequenza massima di 4.3GHz, questo processore può gestire agevolmente qualsiasi applicazione. Inoltre, con la sua memoria cache di 4MB, avrai a disposizione una velocità di elaborazione notevole.

Il notebook è dotato di un capiente storage da 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe, che ti permetterà di avere a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi documenti di lavoro in modo efficiente e sicuro. Grazie a questo storage ad alte prestazioni, avrai la possibilità di accedere ai tuoi file in modo rapido e affidabile, senza temere perdite di dati o rallentamenti del sistema. Con la sua velocità di lettura e scrittura eccezionale, questo SSD ti consentirà di lavorare in modo fluido e senza intoppi, aumentando la tua produttività e la tua soddisfazione. Per scoprire tutti gli altri dettagli non dovete far altro che seguire questo link. Il prezzo è di soli 449 euro.