L’intelligenza artificiale ha rivoluzionato anche il mondo della musica, offrendo la possibilità di creare brani inediti in pochi secondi. Tra i vari strumenti disponibili, uno dei più interessanti è Amper Music, che permette di creare brani personalizzati in base alle proprie esigenze, scegliendo il genere, l’atmosfera e la durata. Un altro strumento molto usato è AIVA, che utilizza algoritmi di deep learning per creare brani di musica classica. Inoltre, ci sono anche programmi come Jukedeck, che utilizzano l’intelligenza artificiale per creare musiche di sottofondo per video e podcast. Ovviamente non vi aspettate risultati da top Billboard, ma meglio di niente no?

Dai vita alla tua musica

I tool disponibili sono davvero molti, ma ci limiteremo a consigliarvene tre in particolare.

Aiva

AIVA è un software di intelligenza artificiale che consente di comporre colonne sonore utilizzando strumenti pre-impostati. Sviluppata nel 2016, viene migliorata continuamente per comporre tracce musicali per videogiochi, spot pubblicitari, persino film e altro ancora. La prima versione era chiamata Opus 1 for Solo Piano con il quale hanno realizzato un album e creato la colonna sonora per un videogioco.

Con AIVA è possibile dare vita alla propria musica da zero o variare e mixare brani esistenti, senza dover pensare alla licenza e alla SIAE, cosa importante. Il software offre una vasta gamma di stili musicali e formati pre-impostati che ottimizzano il lavoro. I brani creati con il software non superano 3 minuti e il copyright poi appartiene ad AIVA. In alternativa si può sottoscrivere l’abbonamento premium.

Soundraw

Soundraw è una piattaforma innovativa che utilizza l’intelligenza artificiale per creare musica di sottofondo personalizzata per i video. Fondata nel 2020, è stata creata per assistere i creatori di contenuti nella ricerca della musica adatta ai loro video. L’idea è stata sviluppata dal creatore di SoundMoovz, Kusunoki che ha venduto 400.000 gadget musicali. Soundraw rappresenta un’alternativa alle classiche librerie musicali, semplificando la ricerca del brano perfetto, che nella versione gratuita, può durare fino a 5 minuti. Grazie alla piattaforma, i musicisti possono creare video personalizzati con una colonna sonora di alta qualità e senza preoccupazioni in merito ai diritti d’autore.

Mubert AI