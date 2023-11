Dao sta per aprire il primo supermercato in Italia senza casse. Il punto vendita sarà chiamato “Tuday Conad” e presto non sarà il solo in Italia. È infatti prevista una seconda apertura anche a Trento. L’infrastruttura tecnologica che reggerà il nuovo sistema per il flusso di pagamento digitale è stata fornita da Nexi.

È la prima volta che nel nostro Paese arriverà un sistema simile. Tutti i clienti potranno prendere dagli scaffali i prodotti che intendono comprare e poi potranno uscire senza avere l’obbligo di passarli sulla cassa. Ma come è possibile? Questi nuovi negozi che si basano sul “prendi e vai”, sono dotati di appositi sensori che identificano i prodotti scelti dagli utenti e li aggiungeranno ad un carello virtuale fino al momento del checkout.

Conad apre il primo supermercato senza casse

L’ingresso al supermercato sarà libero per tutti. Mentre si effettuano i propri acquisti si potranno scegliere i prodotti da acquistare e questi potranno essere riposti in zaini, borse o anche nelle proprie tasche. Saranno telecamere e bilance intelligenti a riconoscere tutti i prodotti scelti dai clienti presenti in negozio. Questi potranno visualizzare gli acquisti fatti sui totem presenti nell’aria di pagamento. Il saldo potrà essere pagato solo tramite modalità digitale con l’uso di carte di credito appartenenti ad ogni circuito oppure con l’uso dell’app “Tuday Prendi & Vai”.

Effettuare il pagamento è molto semplice. Infatti, basterà scansionare il QR code che verrà generato nell’app, sotto in totem in uscita. Sia l’identificazione dei prodotti scelti dai clienti che la procedura di addebito del saldo vengono gestiti dal sistema XPay, ovvero il gateway di pagamento del gruppo Nexi. Il supermercato appena aperto a Verona ha una superfice di circa 200 metri e si inserisce nel contesto promosso da Dao di prossimità e spesa di vicinato.

Una vera ed innovativa verità che presto potrebbe diffondersi in tutta la nostra Penisola. Come già detto infatti è già in arrivo un altro punto vendita di questo tipo, a Trento. Questo fa ben sperare che il sistema potrebbe diffondersi ulteriormente. Infatti, se il supermercato senza casse dovesse funzionare come sperato e mostrasse i frutti sperati è molto probabile che il sistema non rimanga solo un fenomeno isolato.