WindTre non perde occasione per sferrare duri colpi contro i rivali e, in particolar modo, contro Iliad e MVNO. Questo mese i nuovi clienti che effettuano il trasferimento del numero hanno a disposizione tante soluzioni ma tra queste la WindTre GO Unlimited 5G è sicuramente l’offerta più valida.

A soli 9,99 euro al mese, i nuovi clienti potranno ottenerla e sfruttare i seguenti servizi:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati per la navigazione

WindTre GO Unlimited: come attivare l’offerta più conveniente di sempre!

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited 5G può essere effettuata soltanto dai nuovi clienti che, al momento dell’acquisto della nuova SIM, procedono con il trasferimento del loro numero da uno dei seguenti operatori low cost: Iliad, Fastweb, LycaMobile, Coop Voce e PosteMobile.

I clienti in questione hanno la possibilità di ottenere l’offerta senza dover affrontare alcun costo di attivazione. La SIM, inoltre, è offerta gratuitamente dal gestore, che permette di riceverla direttamente a casa senza dover sostenere alcun costo di spedizione.

WindTre propone la sua tariffe in due versioni differenti. L’offerta appena descritta è disponibile soltanto con servizio Easy Pay. Quindi, i clienti dovranno sostenere i costi previsti per il rinnovo soltanto attraverso una delle modalità di pagamento indicate dal gestore tra carta di credito, conto corrente e carta conto. Scegliendo la seconda versione sarà possibile sostenere le spese tramite credito residuo ma il costo di rinnovo passerà a 10,99 euro al mese. In questo caso, i clienti dovranno ricaricare la SIM periodicamente.