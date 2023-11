WhatsApp non lascia scampo ai suoi utenti e sta per arrivare l’ennesimo aggiornamento per la nota piattaforma di messaggistica istantanea. Nelle ultime ore sono state infatti rilasciate alcuni interessanti novità per tutti gli utenti dell’app e in particolare la modalità con cui gli utenti possono effettuare delle videochiamate di gruppo.

Secondo quanto è stato rilasciato in rete, l’ultimo aggiornamento distribuito all’interno dell’app Store di iOS porta l’app di messaggistica per smartphone iPhone alla sua versione numero 23.21.72. Questa versione permetterà agli utenti di poter includere nelle proprie videochiamate di gruppo ben 31 partecipanti.

Novità in arrivo per le videochiamate WhatsApp

Dunque, con il nuovo aggiornamento il totale delle persone che potranno accedere ad una videochiamata sarà di 32 compreso il creatore della videochiamata di gruppo. Questo numero, prima dell’arrivo di quest’ultimo aggiornamento, era raggiungibile, ma solo tramite workaround. All’infuori di qui, era possibile selezionare massimo 15 partecipanti. Era poi possibile aggiungere altri partecipanti una volta avviata la call manualmente.

Come detto, attualmente, la novità riguarda solo lo store Apple e dunque i suoi dispositivi. Dunque, tutti coloro che utilizzano dispositivi con sistema operativo Android non potranno ancora beneficiare di questo update. L’unico modo in cui questi possono partecipare a queste videochiamate estese è essere invitati in una stanza creata da un utente dotato di un dispositivo Apple.

Se siete curiosi e volete provare la funzione in anteprima, bisogna controllare l’app TestFlight per poter poi verificare se si è aggiornato WhatsApp all’ultima versione disponibile.

Come detto, WhatsApp continua a donare ai suoi utenti sempre più aggiornamenti e novità in grado di migliorare la loro esperienza social sull’app di messaggistica istantanea. Anche questo aggiornamento, infatti, si inserisce nel grande complesso di novità che l’azienda ha predisposto per tutti i suoi utenti. È molto probabile che il sistema stia per arrivare anche sui dispositivi Android con i prossimi aggiornamenti. Non ci resta che aspettare informazioni ufficiali a riguardo da parte di WhatsApp e scoprire così quando tutti potranno usufruire del servizio di videochiamate estese.

E voi avete un dispositivo Apple? Avete già controllato se siete dotati dell’ultimo aggiornamento? Avete già avviato una videochiamata con tutti i vostri amici?