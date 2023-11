Android Auto è il servizio che consente alle persone di associare il proprio smartphone all’auto, così da poter continuare ad utilizzare il cellulare anche quando si è alla guida, il tutto però in estrema sicurezza.

Il tutto grazie alla realizzazione di un’interfaccia che riduce sostanzialmente il livello di interazione tra conducente e schermo touch, ma senza rischiare di perdere la possibilità di ricevere o effettuare una telefonata o, perchè no, anche ascoltare un po’ di musica.

La piattaforma aveva suscitato, fin dal suo primo debutto, un grande entusiasmo. Tanto è vero che, ad oggi, essa continua ad evolversi e rilasciare continuamente nuovi aggiornamenti.

A tal proposito, proprio di recente, è stata rilasciata la versione 10.8 dell’app, da parte di Google e che è già disponibile online. Di seguito però intendiamo svelarvi un piccolissimo spoiler.

Android Auto 10.8, una grande novità in arrivo con la nuova versione dell’app

Come detto Android Auto è molto apprezzato dagli utenti, in quanto consente appunto la gestione multimediale e la comunicazione con i propri contatti, attraverso un’interfaccia studiata proprio per ridurre al minimo la distrazione dei conducenti di auto.

Tuttavia, con la versione 10.8, già disponibile online, l’app presenterà una novità completamente inedita: la sincronizzazione dello sfondo dello smartphone con quello dell’applicazione stessa. Una funzione che gli utenti stavano aspettando già da un bel po’.

Per tutti coloro che sono interessati a scaricare l’ultima versione di Android Auto, potete procedere con l’aggiornamento dell’app su Google Play Store oppure ricorrere all’APK che si trova facilmente online, per poi procedere con la sua installazione manuale sul vostro dispositivo.