Huawei MateBook D14, il laptop entry level della line-up di Huawei, si aggiorna oggi ad una nuova versione con l’adozione di processore Intel Core di 13esima generazione, che offre prestazioni migliorate con l’antenna Metaline WiFi, ma anche Super Device con una serie di incredibili nuove funzionalità.

La novità è proprio questa, all’interno del dispositivo sarà possibile sfruttare Intel Core i7-1360P con Intel SuperFin a 10 nanometri e ben 16 thread in uso, affiancato dalla scheda grafica Intel Iris Xe pronta a garantire una buona potenza di elaborazione. Per rendere il notebook più versatile, sono state previste due modalità di utilizzo: standard, adatta per il lavoro d’ufficio, e performance, per i progetti che richiedono più potenza del SoC e della scheda grafica.

L’adozione del nuovo processore porta con sé anche l’antenna Huawei Metaline, pronta a garantire una connessione fino ad una distanza massima di 270 metri, grazie ad un sistema di protezione delle interferenze. Non manca chiaramente il display IPS antiriflesso FullHD da 14 pollici di diagonale, con risoluzione massimo a 1080p e rapporto schermo/corpo del 90%, il tutto condito con una serie di funzioni che lo rendono estremamente versatile.

Huawei MateBook D14 – arriva Super Device

Huawei MateBook D14 supporta Super Device, il software che permette il rapido collegamento tra i dispositivi a marchio Huawei, per una esperienza ancora più fluida, permettendo ad esempio il trascinamento dalle varie schermata con la collaborazione multischermo. Interessante è anche la funzionalità di smart conference, per facilitare le conversazioni ad remoto, il maggiore isolamento della voce dai rumori dell’ambiente circostante, mediante l’utilizzo dell’IA anche tramite cuffie collegate al laptop.

Il prodotto è acquistabile da oggi al prezzo base di 799,99 euro, coloro che lo acquisteranno entro il 22 Novembre riceveranno gratis le Huawei Freebuds 5i.