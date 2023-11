Android Auto, i problemi con WHATSAPP fanno arrabbiare gli utenti

Durante gli ultimi anni è cresciuto a dismisura il software dedicato alle autovetture Android Auto. Di progressi ne sono stati fatti tanti ma allo stesso tempo ci sono stati anche svariati problemi che gli utenti sono trovati a dover affrontare.

Questa volta infatti si parla di WhatsApp, che starebbe portando problematiche gravi per quanto riguarda le chiamate.

Android Auto, ci sono problemi con WhatsApp: le chiamate si interrompono

Sono stati tanti i benefici che ne sono arrivati con l’introduzione di WhatsApp su Android Auto, ma oggi si parla di un bug davvero incredibile. Secondo quanto riportato, questo si era già manifestato in altre occasioni durante il mese di luglio, ma sembrava essere stato debellato definitivamente. Ora, si sarebbe infatti diffuso ancora di più. Gli utenti stanno infatti ravvisando un problema molto grave: dopo aver avviato una chiamata mediante WhatsApp direttamente usando Android Auto nella loro vettura, questa si interromperebbe dopo circa un minuto senza alcuna autorizzazione.

Al momento lo stesso problema non si manifesterebbe per quanto riguarda le chiamate ricevute. Le diverse segnalazioni che sono state riportate sul web parlerebbero di un aumento della frequenza del problema dopo gli ultimi aggiornamenti. Ora come ora non è chiaro quale sia la causa di tutto ciò, ma il bug si manifesterebbe indipendentemente da quale sia lo smartphone utilizzato o dalla vettura utilizzata.

Sono diversi i tentativi che gli utenti hanno fatto per provare ad ovviare al problema, tra cui lo svuotamento della cache e la cancellazione dei dati di Android Auto. Come riferiscono alcuni membri della community, il team di sviluppo sarebbe già al lavoro per cercare di individuare le cause del problema.