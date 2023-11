Questo è il mese delle grandi occasioni date dall’attesissimo evento del Black Friday. Tantissime società si adeguano proponendo ai clienti promozioni fantastiche e imperdibili a prezzi eccezionali. Anche l’operatore ho. Mobile non è stato da meno proponendo una tariffa pazzesca. Sottoscrivendo il nuovo abbonamento si avranno a disposizione 100 GB di Internet a meno di 6€.

L’operatore offre la possibilità di personalizzare il proprio numero attraverso l’app e di usufruire di una SIM gratuita solo online. La promozione però è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità da specifici MVNO. Ciò significa che, se si sta attualmente utilizzando un altro operatore di telefonia mobile, è necessario richiedere la portabilità per poter usufruire di questa offerta.

Cosa offre la promo per il Black Friday

La promo Ho. Mobile Black Friday ti offre la possibilità di avere fino a 100 Giga di internet in 4G su rete Vodafone, con una velocità massima fino a 30 Mbps sia in download che in upload, 5,5 Giga in roaming, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi in tutta Italia e SMS sempre senza limiti, il tutto a soli 5,99 euro al mese. Questo prezzo eccezionale è riservato esclusivamente ai clienti che provengono da Daily Telecom, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce, Fastweb Mobile, CMLink Italy, Green Telecomunicazioni, Foll-In, Lyca Mobile, NT Mobile, MUND_GSM, NV Mobile, Optima, Noitel, Ovunque e molti altri.

Inoltre, nell’offerta sono inclusi gratuitamente servizi speciali come Ho. Riparti, che permette di continuare a navigare a velocità ridotta una volta esauriti i Giga disponibili, e la navigazione in hotspot. La rete 4G garantisce una connessione potente e veloce, che ti permetterà di navigare su internet senza limiti. Per maggiori informazioni su tutti i vantaggi dell’offerta, puoi consultare il sito ufficiale di Ho. Mobile. Non perdere l’occasione di avere una tariffa economica e conveniente per le tue esigenze di connessione.

Scegliere ho. Mobile, perché?

ho. Mobile è un operatore virtuale italiano che utilizza come già detto la rete di Vodafone per fornire i suoi servizi di telefonia mobile. Il suo obiettivo è quello di offrire tariffe convenienti e trasparenti ai propri clienti, senza costi nascosti o altri vincoli contrattuali.

Una delle principali caratteristiche del gestore è la possibilità di personalizzare la promo personale in base alle proprie esigenze. Il cliente può scegliere il numero di minuti, messaggi e dati internet inclusi nell’abbonamento, senza dover pagare per servizi inutilizzati. Inoltre, le tariffe ho. Mobile includono anche la connessione 4G senza costi aggiuntivi.