L’uscita del nuovo dispositivo OnePlus 12 è prevista per il mese di dicembre in Cina, ma quasi sicuramente anche nel resto del mondo. Sono varie le informazioni trapelate fino ad ora e tutte fanno supporre che il nuovo smartphone OnePlus sarà davvero sensazionale. Le ultime indiscrezioni diffuse sul web proprio in questi giorni riguardano la sua batteria e la sua capacità di fast-charging, dettagli che sembra proprio saranno da battery-phone.

I nuovi dispositivi OnePlus 12 hanno una batteria sensazionale

Alcuni leak rilasciati negli ultimi giorni avevano dato degli input riguardo a batteria del nuovo dispositivo e il ritorno della funzione ricarica wireless. Un’ulteriore conferma su questo argomento arriva direttamente dal listing dello smartphone presente sul database della certificazione cinese 3C. Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è la velocità riferita al fast charging cablato per il nuovo OnePlus 12. Infatti, secondo quanto riportato arriverà fino a 100 W, mantenendo lo stesso standard elevato proposto lo scorso anno per il modello predecessore OnePlus 11.

Considerando un simile punto di partenza, non sorprende che anche l’alimentatore, che sarà incluso nella confezione dello smartphone, sarà lo stesso dello scorso anno da 11V/91A. La vera novità che ci viene presentata per questo nuovo modello è sicuramente la ricarica rapida wireless a 50W. Questa caratteristica aveva saltato una generazione dei prodotti OnePlus, e tornerebbe quindi attesissimo sui nuovi OnePlus 12. Questo dettaglio ci fornisce indirettamente un’altra interessante informazione, ovvero che lo smartphone top di gamma cinese dovrebbe essere dotato di un pannello posteriore in vetro o nel caso un altro materiale adatto al tipo di ricarica wireless.

Inoltre, secondo quanto riportato sul listing della 3C la batteria di OnePlus 12 sarà davvero enorme: 5.400 mAh. Questo dettaglio in particolare rende il nuovo smartphone dell’aziende cinese il dispositivo con batteria più capiente in circolazione sul mercato. Infatti, supera qualsiasi altro flagship attualmente in vendita. C’è solo un dubbio. Da precedenti informazioni trapelate, sappiamo che il OnePlus 12 sarà dotato di uno schermo next-gen con una luminosità particolarmente evitata. È dunque difficile capire se le dimensioni elevate della cella di ricarica garantiranno un’autonomia maggiore o serviranno per lo più a supportare le prestazioni avanzate dello schermo.

Indipendentemente da ciò, si può affermare senza dubbi che OnePlus 12 ha tutte le carte in regola per essere un vero e proprio battery-phone pronto a surclassare tutti i suoi rivali.