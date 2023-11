Fra ormai poche ore, il sotto brand di Vivo, ovvero iQOO, annuncerà in veste ufficiale per il mercato cinese il suo nuovo smartphone di fascia alta. Stiamo parlando del nuovo iQOO 12 e, a ridosso dal suo debutto ufficiale, sono emersi altri nuovi dettagli. Stando a quanto è emerso, il nuovo device potrà vantare un display esagerato eSport con refresh rate da 144Hz.

Il produttore tech iQOO vuole stupire con il suo nuovo top di gamma che sarà annunciato sul mercato tra pochissime ore. Come già detto in apertura, in queste ore sono emersi nuovi interessati dettagli. Il nuovo iQOO 12 potrà infatti vantare la presenza di un display eccezionale. Si tratterà di un display eSport con risoluzione 1.5K di tipo LTPO e con una frequenza di aggiornamento molto elevata pari a ben 144Hz.

Questo pannello sarà molto luminoso, dato che si parla di una luminosità di picco che potrà arrivare addirittura fino a 3000 nits. Anche le prestazioni saranno davvero eccezionali, dato che il processore prescelto è il potente soc Snapdragon 8 Gen 3 con a supporto la GPU Adreno 750. Le prestazioni saranno di alto livello, ma i consumi saranno comunque contenuti.

Come tagli di memoria, sappiamo inoltre che saranno disponibili almeno 12 GB di memoria RAM. Non dovrebbero inoltre mancare un nuovo sistema di dissipazione del calore e anche la certificazione di impermeabilità IP68. Per quanto riguarda il software installato a bordo, invece, dovrebbe esserci Android 14 con l’interfaccia utente Origin OS 4.