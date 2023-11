Il Tesla Cybertruck è un veicolo elettrico altamente innovativo che sta attirando molta attenzione. Di recente, sono comparsi nuovi avvistamenti del pick up sulle strade della California, dove viene testato in diverse condizioni. In una delle immagini online, si può vedere il veicolo con 4 biciclette nel retro, il che dimostra la sua capacità di trasporto.

Il modello è stato presentato per la prima volta nel novembre 2019 e ha subito catturato l’attenzione per il suo design futuristico e la sua capacità di trasporto. Il veicolo è alimentato da un sistema di batterie elettriche di ultima generazione, che gli consente di percorrere lunghe distanze con una sola carica. In esso sono integrate una serie di funzionalità avanzate, come il sistema di autopilota, che lo rendono uno dei veicoli più innovativi sul mercato. Le nuove informazioni sul suv Tesla

I 3 video, rilasciati online, mostrano il veicolo in tre prospettive diverse. Gli utenti questa volta subito pensato se fosse o meno effettivamente installare 5 biciclette e di conseguenza se l’auto possa o meno ospitare comodamente 5 persone a bordo. L’immagine delle biciclette trasportate nel retro del Cybertruck dimostra forse la sua versatilità come veicolo di trasporto. Grazie alla sua capacità di carico potrebbe essere utilizzato per il trasporto di grandi oggetti, come mobili o attrezzature sportive. Ovviamente è ancora presto per dirlo e queste sono solo speculazioni.

L’unica cosa che dovrebbe essere certa è l’aspetto spigoloso, futuristico che riprende leggermente la DeLorean, la famosissima auto del film Ritorno al futuro. Tuttavia, parliamo di due vetture con performance molto diverse e ci sembra anche ovvio dato che la DeLorean risale agli anni 80. La tecnologia di cui sarà dotata è di ultima generazione e le performance si prospettano pazzesche.