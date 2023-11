Le automobili di lusso fanno gola a molti ma si sa che non tutti se le possono permettere e per la maggior parte degli automobilisti possedere una Lamborghini, un Audi o una Ferrari rimane un sogno per tutta la vita.

Ma se vi capitasse l’opportunità di rubarne una e usarla a vostro piacimento? Vi fareste tentare oppure rinuncereste al sogno di una vita?

Questo è il dubbio che ha attanagliato il protagonista di una storia molto buffa che vede coinvolto uno dei veicoli più incredibili e potenti del momento, un’Audi RS7.

Cameriere di un hotel ruba un’automobile e se la fa sottrarre poco dopo

Jordan Richardson, sfortunato protagonista di questa storia, è un cameriere di un hotel di lusso negli Stati Uniti, precisamente il Pendry Hotel di Fells Point nel Maryland.

Il suo ruolo era quello di parcheggiare le automobili di clienti molto ricchi e probabilmente un giorno, stanco di non poterne possedere una, decide di rubare una fantastica Audi RS7, il cui ignaro proprietario era Brian Eller.

L’Audi RS7 è una delle automobili più veloci in circolazione ed è anche molto costosa. Comprarla in Italia equivale a sborsare ben 144.000 euro, una cifra astronomica per un veicolo.

Fin qui niente di divertente se non fosse che subito dopo Richardson pensa bene di recarsi in Ohio per un raduno di automobili dove si è visto soffiare da sotto gli occhi il veicolo di lusso.

Non proprio il massimo per la fortuna per il cameriere a cui probabilmente toccherà pagare i danni di un’automobile di lusso che è stata trovata distrutta poco dopo dalla Polizia.