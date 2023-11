La Gendarmerie, nome con il quale si indica la polizia francese, sta procedendo ad acquistare moto elettriche di nazionalità italiana per lo svolgimento del proprio lavoro.

La moto che è stata scelta per questo scopo è la Expedia, realizzata dall’azienda di Modena, Energica Motor, principale costruttrice italiana di motoveicoli elettronici.

La notizia in questione risulta essere piuttosto importante, soprattutto per iniziare ad avere una maggiore consapevolezza di come la questione della mobilità sostenibile continui ad essere presa seriamente in considerazione. Attraverso appunto l’adozione, da parte delle tradizionali autorità stradali, di vetture elettriche, quali ad esempio a Tesla Model X.

Particolarmente interessante è il fatto che sia proprio la polizia a fornire un primo esempio di comportamento sostenibile ai cittadini. Attraverso appunto l’acquisto di vetture Green, con Zero emissioni di CO2 realizzate dall’ azienda Energetic Motor, vincitrice di un importante appalto.

Moto elettrica Experia, la più apprezzata dalle autorità stradali francesi

La Expedia, la moto di cui vi abbiamo parlato, ha debuttato ufficialmente nel mercato nel 2022. Essa è in grado di raggiungere una velocità massima di ben 189 km/h, arrivando a 100 Km/H in soli 3.5 secondi.

Tuttavia, il punto di forza del veicolo sta sicuramente nella sua capacità di autonomia. La moto infatti riesce a coprire 420 km con una sola carica, grazie alle sue batterie da 22,5 kWh. Ottimi anche i livelli di velocità di ricarica, in grado di raggiungere l’ 80% di batteria in soli 40 minuti.

Altri importanti caratteristiche tecnologiche della moto Experia sono:

I quattro livelli di frenata rigenerativa;

rigenerativa; Il controllo di trazione a sei livelli;

a sei livelli; L’ ABS ;

; Cruise Control e quattro differenti modalità di guida (Urban, Eco, Wet, Sport).

Insomma, la collaborazione tra Italia e Francia rappresenta un grande passo avanti per dimostrare l’importanza e la necessità di dover iniziare ad elaborare soluzioni ecosostenibili per il prossimo futuro.