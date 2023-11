Secondo alcune statistiche, le auto elettriche cinesi costano la metà di quelle vendute in Europa e negli Stati Uniti. Questa situazione ha portato all’ insorgere di una vera e propria guerra commerciale tra Europa e Cina per il predominio del mercato delle auto elettriche.

Stando ai cambiamenti effettuati nel corso del tempo, nel 2015, il prezzo delle auto elettriche cinesi era di circa il 37% superiore a quello dell’ Europa e del 26% agli Stati Uniti.

Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente in questi ultimi anni.

Infatti, intorno al 2022, il prezzo medio di un’auto elettrica in Cina è sceso a 31.829 euro, ovvero quasi il prezzo di un’auto nuova acquistabile in Italia. In Europa, invece, il prezzo medio è di 55.821 euro, mentre negli Stati Uniti è di 63.864 euro.

La situazione è cambiata ulteriormente quest’anno, infatti il costo di un’auto elettrica cinese, ad oggi, è sceso ancora, fino ad arrivare a 31.165 euro. In Europa, al contrario, il prezzo è molto aumentato. Parliamo infatti di 66.864 euro, mentre negli Stati Uniti si parla di 68.023 euro

Cina: la più grande produttrice di auto elettriche

Se vi state domandando il motivo per il quale le auto elettriche cinesi costano di meno rispetto a quelle europee e americane, la risposta riguarda i continui aiuti statali su cui la Cina può contare.

Infatti, il governo cinese attraverso il “New Energy Vehicle Industry Development Plan”, tra il 2016 e il 2021, ha investito circa 57 miliardi di dollari a favore delle industrie e dei consumatori stessi.

È proprio grazie agli interventi statali che le case automobilistiche hanno portato ad un’espansione sostanziale del mercato delle auto elettriche. Cosa dimostrata anche dal fatto che, attualmente in Cina, esistono più di 179 brand, dediti alla produzione di questo tipo di veicoli.

Inoltre, i veicoli cinesi non presentano alcuna tassa sull’acquisto e la manodopera in generale costa molto meno. Di conseguenza i prezzi per l’acquisto di un’ auto sono più accessibili ad una pluralità di persone.

In base a quanto riportato, risulta piuttosto evidente il motivo per il quale le auto cinesi stanno vivendo un periodo di forte vendita. La situazione dimostra appunto quanto sia quindi necessario per i paesi dell’Occidente dover ideare nuove tecnologie. Migliorare i propri processi produttivi se intende almeno provare a competere sui mercati internazionali.