Lamborghini sembra in procinto di ultimare i test della sua nuova Urus, un modello ibrido plug in che entrerà in commercio a partire dal 2024, il quale segnerà anche la fine della commercializzazione dei modelli con motore endotermico, dunque tutti coloro che vorranno acquistare il SUV potranno farlo solo con il nuovo powertrain ibrido Plug-in.

La vettura è stata intercettata durante un test di Lamborghini sulle strade tedesche e sul circuito del Nurburgring, l’auto è ovviamente ancora ben camuffata con una copertura che serve a nascondere i nuovi dettagli del design, infatti oltre a questo cambiamento nell’engine, avremo anche un aggiornamento estetico, nulla di radicale che tocca l’aerodinamica bensì una rinfrescata al vecchio design.

Le foto spia

Da quello che si vede dalle foto spia il paraurti è stato leggermente ridisegnato con anche i fati che hanno rivisto un leggero aggiornamento, per quanto riguarda il posteriore non sembrano emergere grossi cambiamenti, anche sull’abitacolo è difficile trarre conclusioni, ciò che è probabile è comunque un refresh degli interni, soprattutto l’infotainment vista la nuova natura ibrida plug in.

Per quanto riguarda il powertrain montato a bordo dovremmo trovare un V8 biturbo abbinato ad un propulsore elettrico, il quale è in grado di offrire 544 kW (739 CV) e ben 950 Nm di coppia massima, ma che secondo tutti grazie al lavoro di Lamborghini sarà in grado di spingersi a 800CV.

Non rimane che attendere il prossimo anno, Lamborghini sta lavorando in modo parallelo sia sulla sua Urus che Huracan, in arrivo entrambe il prossimo anno con unità PHEV.