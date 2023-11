La scelta tra Spotify, Apple Music e YouTube Music è più difficile del previsto, spesso è il servizio offerto da Apple a uscirne vincente perché meno problematico. Gli utenti, tuttavia, tendono a preferire altro a seconda dei casi d’uso. Ci sono anche piattaforme come Amazon Music o Deezer, ma la lotta è spesso tra le prime tre. Tutte con pregi e difetti, ma una in particolare sembra averne meno ed è proprio Apple Music.

Interfacce a confronto

L’interfaccia utente di Spotify è spesso caotica e sta peggiorando. Troppe opzioni e troppe pubblicità all’apertura dell’app. Playlist e album recenti, nuove uscite e mix migliori, una sovrabbondanza di modi per tornare alla raccolta musicale. YouTube Music sembra quasi identico. Troverai playlist recenti, una raccolta di mix personalizzati, nuove uscite consigliate e altro ancora, con la possibilità di selezionare i tag nella parte superiore dello schermo. Inoltre, fin troppi richiami a YouTube stesso e i servizi Google. Apple Music in questo vince perché non cerca di convincere ad ascoltare qualcosa ma punta sulla personalizzazione della libreria. Questa sensazione nella schermata principale si estende anche alla visualizzazione dei brani durante la riproduzione.

Apple Music, in altre parole, sembra il successore dell’iPod. Semplici controlli di riproduzione, opzioni per trasmettere musica, testi e visualizzare la coda e un semplice pulsante menu per tutto il resto. Rimuove il disordine senza rimuovere le funzionalità effettive. Mantiene anche la possibilità di aggiungere un brano alla tua libreria, mantenendo i gusti e le antipatie completamente separati.

Contenuti offerti da Apple Music rispetto ad altre piattaforme

Il problema più grande che Spotify e YouTube Music devono affrontare rimane la loro attenzione forse eccessiva a servizi come podcast e audiolibri. Sono preponderanti a tal punto che servirebbe un servizio a parte. Certo, per gli amanti di queste funzioni è invece l’esatto contrario ed è Apple Music a diventare carente in tal caso.

I nuovi fattori di forma contano

Apri Spotify sul tuo dispositivo pieghevole e troverai un’interfaccia utente che rispecchia la sua versione basata sul web. Apri YouTube Music e c’è lo stesso problema. Apri Apple Music su un pieghevole o un tablet e oggi troverai la migliore interfaccia utente per altri dispositivi che non siano uno smartphone dalle dimensioni standard. Nonostante la mancanza di un iPhone pieghevole ed espandibile, gli sviluppatori di Apple Music hanno effettivamente ottimizzato l’app per schermi più grandi. Con un po’ di fortuna, l’attenzione di Apple ai fattori di forma porterà il supporto musicale a Wear OS il prima possibile: un enorme punto dolente in un’app altrimenti eccezionale.

Esistono molti modi in cui Spotify e YouTube Music eccellono rispetto ad Apple. Gli strumenti social di Spotify sono al di sopra di qualsiasi altro servizio concorrente, così come strumenti come Connect e, ovviamente, la sua funzione Wrapped. Le stazioni radio personalizzate di YouTube Music sono sorprendentemente eccellenti; è come un Daily Mix ottimizzato di Spotify che non si limita a un singolo genere. È anche impossibile ignorare quanto sia più semplice archiviare la musica locale nel cloud tramite YouTube Music, una funzionalità ereditata dal suo predecessore con marchio Google Play. Ma alla fine, se ti interessa ascoltare la musica sopra ogni altra cosa, Apple Music riesce ad averla vinta nonostante i suoi difetti.