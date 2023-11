Roborock S7 Max Ultra e iRobot Roomba s9+ sono i robot aspirapolvere più popolari nel 2023. Entrambi hanno prestazioni eccellenti, ma qual è la scelta migliore? Per questo motivo abbiamo messo a confronto il Roborock S7 Max Ultra con l’iRobot Roomba s9+ in termini di potenza di pulizia, tecnologia di pulizia, navigazione, funzioni della stazione base, prezzo e altri aspetti di un confronto completo. In modo che possiate fare una scelta consapevole prima di acquistare uno dei due.

Principali differenze tra Roborock S7 Max Ultra e iRobot Roomba s9+

Caratteristiche S7 Max Ultra Roomba s9+ Potenza di aspirazione 5500Pa 2200Pa Prezzo 859€ 1171€ Navigazione Navigazione Laser LDS Navigazione visiva iAdapt 3.0 Evitamento ostacoli Di giorno: Evitamento accurato degli ostacoli Di notte: Evitamento accurato degli ostacoli Di giorno: Evitamento accurato degli ostacoli Di notte: Scarse prestazioni nell’evitamento ostacoli Tecnologia di lavaggio Vibrazione di lavaggio 3000 volte/minuto / Funzioni della stazione base Raccolta automatica della polvere, pulizia automatica del mop, asciugatura del mop, auto-pulizia della stazione base Raccolta automatica della polvere

Dai parametri funzionali e dal prezzo di questi due prodotti, la differenza tra i due è evidente, quindi come sono le prestazioni nella pulizia effettiva? Come dovrebbero scegliere gli utenti? Ve lo presentiamo in dettaglio.

Potenza di pulizia, quali sono le prestazioni dei robot aspirapolvere più potenti?

L’aspirazione è una delle funzioni principali dei robot aspirapolvere: maggiore è l’aspirazione, più agevolmente si pulisce il pavimento da polvere, capelli, sabbia e persino la profondità del tappeto, le fessure del pavimento dallo sporco.

Roborock S7 Max Ultra ha una potenza di aspirazione fino a 5.500 Pa, mentre iRobot Roomba s9+ ha una potenza di aspirazione di soli 2.200 Pa. In termini di confronto della potenza di aspirazione, il Roborock S7 Max Ultra è più vantaggioso e l’efficienza di spolveramento della macchina è maggiore per una pulizia più pulita.

Anche la tecnologia di pulizia è uno dei fattori più importanti per la potenza di pulizia. Tra i due modelli, Roborock S7 Max Ultra è dotato di una tecnologia di pulizia a vibrazione che consente di pulire il pavimento a una frequenza di 3.000 volte al minuto, cancellando così le macchie più ostinate e facendo brillare il pavimento. Inoltre, il timer per il lavaggio del mop e la funzione di sollevamento del mop garantiscono una pulizia pulita ed evitano efficacemente l’inquinamento secondario del mop sporco; quando si incontra il tappeto, il sollevamento del mop può anche evitare di bagnare il tappeto. iRobot Roomba s9+ non ha la funzione di pulizia, che richiede una pulizia manuale, che richiede tempo e fatica.

Per quanto riguarda le spazzole a rullo, il Roborock S7 Max Ultra è dotato di una spazzola a rullo singola completamente gommata, mentre l’iRobot Roomba s9+ ha una doppia spazzola in gomma multisuperficie. Entrambe hanno una buona capacità anti-groviglio per evitare che i capelli si aggroviglino, e la spazzola a rullo singola non è peggiore della spazzola a doppio rullo nella pulizia dei pavimenti duri. Per la pulizia dei tappeti, le prestazioni della doppia spazzola a rullo sono migliori.

Il prezzo, quale robot aspirapolvere è più conveniente?

La maggior parte dei robot aspirapolvere sopra i 1.000 euro presenti sul mercato hanno la funzione di spazzare, lavare e trascinare, oltre a essere dotati di una stazione base completa, che fornisce la raccolta automatica della polvere, la pulizia e l’asciugatura automatica del mop e può completare automaticamente la maggior parte dei lavori di pulizia e manutenzione senza l’intervento dell’utente. La maggior parte dei robot aspirapolvere sotto i 1000 euro può fornire solo la funzione di aspirazione e pulizia, la funzione di raccolta automatica della polvere e richiede che l’utente pulisca regolarmente il mop o pulisca la stazione base.

In termini di prezzo su Amazon, il Roborock S7 Max Ultra ha un prezzo di 859 euro e l’iRobot Roomba s9+ ha un prezzo di 1.171 euro. Per quanto riguarda le caratteristiche, Roborock S7 Max Ultra è dotato di una funzione all-in-one per spazzare, lavare e pulire, di una funzione di sollevamento del mop e di una stazione base all-in-one in grado di raccogliere automaticamente la polvere, lavare automaticamente il mop, asciugare il mop e autopulire la stazione base. Mentre iRobot Roomba s9+ ha solo la funzione di aspirazione, la funzione di raccolta automatica della polvere e non può pulire il pavimento.

Da questo punto di vista, il Roborock S7 Max Ultra è più economico e ha più funzioni, il che rappresenta un buon rapporto qualità-prezzo, mentre l’iRobot Roomba s9+ è costoso e ha più funzioni singole, il che non rappresenta un buon rapporto qualità-prezzo. Pertanto, il Roborock S7 Max Ultra è più conveniente e più adatto a chi cerca un uso economico.

La tecnologia di navigazione, qual è la differenza tra navigazione laser e navigazione visiva?

I due modelli utilizzano tecnologie di navigazione diverse. Roborock S7 Max Ultra applica la tecnologia di navigazione laser LDS più diffusa sul mercato, che attualmente è matura, disegna una mappa più accurata e si basa meno sulla visibilità ambientale, con lo svantaggio che i telemetri laser sono costosi. iRobot Roomba s9+ applica la tecnologia di navigazione visiva iAdapt 3.0, con il vantaggio di essere più economica e lo svantaggio di essere meno accurata e di dipendere meno dalla visibilità ambientale.

Tecnologia di evitamento degli ostacoli, qual è la differenza tra i due modelli di prestazioni di evitamento degli ostacoli?

Per quanto riguarda l’evitamento degli ostacoli, l’S7 Max Ultra è dotato della tecnologia di rilevamento degli ostacoli Reactive Tech, in grado di riconoscere accuratamente gli ostacoli e di evitarli in modo flessibile, sia di giorno che di notte, in modo da non rimanere facilmente bloccati. iRobot Roomba s9+ è fortemente influenzato dalla luce in termini di evitamento degli ostacoli. Può funzionare normalmente di giorno quando c’è abbastanza luce, ma nell’oscurità della notte le prestazioni di evitamento degli ostacoli sono scarse ed è facile che rimanga bloccato dagli ostacoli. Nella penombra del fondo del divano, sotto il letto, le prestazioni non sono altrettanto buone.

La stazione base, facilita la manutenzione

Entrambi i modelli supportano la funzione di raccolta automatica della polvere, che svuota automaticamente il contenitore della polvere dopo la pulizia, evitando così di doverlo pulire frequentemente.

Tuttavia, la stazione base Roborock S7 Max Ultra è più versatile. Oltre alla raccolta automatica della polvere, lava i mop sporchi e li asciuga. Non è necessario lavare il mop a mano e non ci si deve preoccupare che i mop bagnati possano ammuffire o puzzare.

Ogni volta che si lava un mop, la sporcizia si accumula nella stazione base ed è necessario pulirla manualmente con regolarità, altrimenti emette un cattivo odore. Poiché la stazione base S7 Max Ultra è autopulente, non è necessario eseguire una manutenzione regolare e non ci si deve preoccupare che lo sporco si accumuli ed emetta cattivi odori.

Quale di questi due robot aspirapolvere vale di più l’acquisto?

iRobot Roomba s9+ è dotato di doppie spazzole in gomma multi-superficie, anti-groviglio e raccolta automatica della polvere, che possono aiutare gli utenti a completare il lavoro di pulizia quotidiano. Tuttavia, non dispone di una funzione di pulizia, che richiede di pulire manualmente i pavimenti, e il suo prezzo è di ben 1.171 euro. Questa macchina è una buona scelta se si vuole solo pulire la polvere del pavimento.

Roborock S7 Max Ultra ha un potente potere pulente, con una potenza di aspirazione di 5500Pa combinata con la tecnologia di pulizia a vibrazione per rimuovere a fondo la polvere e le macchie più ostinate dal pavimento. La funzione di sollevamento del mop e di controlavaggio automatico consente di avere pavimenti puliti senza dover fare nulla. Inoltre, la stazione base All-in-One supporta lo svuotamento del cestino della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei panni e l’autopulizia della stazione base, riducendo notevolmente gli interventi manuali e facilitando la manutenzione, e ha un prezzo di soli 859 euro con il codice sconto: “PIT10PERTE2023” direttamente su Amazon.

Pertanto, si giunge alla seguente conclusione: Il robot aspirapolvere Roborock S7 Max Ultra è il modello più interessante ed è un acquisto consigliato.