Meta Quest 3 sta provocando una vera e propria crisi aziendale. Secondo il parere degli analisti, è molto lontano dalle previsioni iniziali che presagivano risultati nettamente migliori.

Il disastro è tale da aver portato un taglio dell’80% dei rifornimenti per il visore. Anche se le prestazioni del disposto sono più che ottime, il visore di casa Meta ha per nulla convinto il mercato di riferimento. Non è la prima volta che tale prodotto mostra tendenze negative, ma nell’ultimo semestre i numeri sono precipitati a dismisura.

Le ultime statistiche sulle vendite del Meta Quest

L’analista esperto Kuo ha suggerito che Meta Quest 3 non sia stato acquistato, nonostante le grandi prestazioni, poiché non si discosta dal modello precedente. Coloro che hanno già acquistato e provato il Quest 2 hanno infatti deciso di non vertere sul nuovo dispositivo in quanto non ne sarebbe valsa la pena. Ciò ha portato inevitabilmente ad una richiesta molto diversa dall’offerta.

I tagli sono la dimostrazione della grave situazione in cui la società si trova al momento, soprattutto dopo anche l’insuccesso del costosissimo progetto del Metaverso chiamato Horizon Worlds. I risultati negativi di entrambe le creazioni stanno mettendo Meta a dura prova. I piani aziendali potrebbero finire all’aria e l’obiettivo di affermarsi nel settore riguardante la realtà virtuale andare in fumo.

Ora Meta dovrà necessariamente trovare una soluzione per risalire e soddisfare la clientela fortemente delusa. Un nuovo modo potrebbe proprio essere quello di proporre un VR molto diverso e dalle caratteristiche migliori.

Cos’è un visore VR