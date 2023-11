Il segmento dei mini PC sta tornando fortemente in auge rispetto al passato, proprio per la possibilità di godere di buone prestazioni generali, riuscendo allo stesso tempo a spendere poco, e godere in parallelo di una mobilità quasi unica nel proprio genere. Uno dei modelli più richiesti di questi giorni ha un prezzo davvero speciale: costa solamente 95 euro su Amazon.

Il brand è lo stesso dell’offerta delle precedenti settimane, è di marca Minis, integrando al proprio interno un processore Intel Celeron Apollo Lake J3455, con frequenza di clock fino a 2,3GHz, ma anche 8GB di RAM LPDDR4, nonché 64GB di memoria interna eMMC. Molto buona la connettività fisica posta su tutta la superficie, capace di coinvolgere una doppia porta USB type-A, uno slot per la scheda SD, una USB 3.0 nella parte posteriore, una HDMI, il jack da 3,5mm per il collegamento di cuffie o microfono, mentre sul lato si conclude con la presenza della presa VGA (quindi si ha il collegamento doppio di monitor esterni).

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Mini PC, questo prodotto è da acquistare subito su Amazon

Il prezzo è indubbiamente il punto di forza, il valore in più che può riuscire a convincere moltissimi utenti a ricorrere al suo acquisto finale. Oggi può essere acquistato con un esborso finale di soli 95,99 euro, grazie alla riduzione applicata di 19%, che abbassa la spesa iniziale prevista dal listino di 119 euro.

Gli utenti possono pensare di posizionarlo praticamente dovunque vogliano, proprio perchè è tutt’altro che grande, se considerate che raggiunge 21,1 x 13,3 x 5,9 centimetri di spessore, ed un peso non superiore ai 660 grammi.