Play Store di Google, festa a novembre con 20 app a pagamento GRATIS

Anche questa volta arriva l’iniziativa settimanale del mondo Android, quella che vede sul Play Store di Google tanti titoli a pagamento da poter scaricare gratuitamente.

Si tratta di app e giochi a pagamento che potranno essere prima valutati e poi scaricati senza alcun problema.

Play Store: ecco tutti i titoli da scaricare gratis oggi per gli utenti Android

Come potete notare proprio qui in basso ci sono svariati titoli che possono finire direttamente sul vostro smartphone senza sborsare un euro. L’iniziativa del mondo Android va avanti anche oggi, con numerosi giochi e con tante applicazioni che possono intervenire in maniera positiva su ogni smartphone.

Bisogna infatti valutare che ci sono tantissimi pacchetti di icone che possono modificare quelle di base di ogni interfaccia legata ad Android. La lista qui in basso consente a tutti di effettuare il download rapido, cliccando sui link e finendo direttamente all’interno del Play Store di Google.

Ovviamente sono stati tutti controllati al fine di non far scaricare agli utenti dei veri e propri tranelli. Procedete al download e ricordate che ogni contenuto scaricato gratis oggi potrà essere scaricato di nuovo anche in futuro senza pagare.