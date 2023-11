Per questo motivo, i sovietici costruirono un altro satellite , sia per celebrare il 40° anniversario della Rivoluzione d’ottobre del 1917 e sia per diventare i primi ad effettuare l’esperimento . Non è stato mai chiaro inizialmente il motivo per cui i sovietici scelsero un cane per questo test orribile. Per alcune fonti, i cani erano gli esseri che solitamente usavano per gli esperimenti sullo spazio. La verità ufficiale, tuttavia, venne poi svelata.

Un cane destinato a morire

Per le missioni furono selezionate tre cagnoline: Muschka, Albina e Laika. Scelsero esemplari femmina perché avevano bisogno di meno spazio per i propri bisogni. Un altro motivo era invece legato alla propaganda. Grazie alla loro fotogenicità, intelligenza e piccole dimensioni erano “adatte” ai luoghi angusti.

Durante la fase di addestramento, le tre cucciole furono abituate a dormire in spazi minuscoli, lasciandole rinchiuse anche per venti giorni in gabbie piccolissime. Le sottoposero a delle “centrifughe” per far vivere in anticipo la missione nello spazio. Delle vere e proprie torture crudeli. Lo Sputnik 2 con a bordo il cane fu lanciato il 3 novembre 1957. Nella navicella spaziale i sovietici avevano posizionato cibo e acqua in gel con l’intenzione di far sopravvivere Laika il più a lungo possibile. La versione ufficiale sosteneva che la cagnolina fosse vissuta in orbita per oltre 4 giorni. La realtà fu molto diversa: dopo circa sette ore già non si ricevettero più segnali di vita. Il suo destino era segnato, la capsula non era stata progettata per fare ritorno.