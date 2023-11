Il Mini PC è lo strumento che l’utente medio deve acquistare nel momento in cui è alla ricerca di un dispositivo con sistema operativo Windows dal prezzo comunque ridotto, che goda di una grandissima portabilità, proprio per le piccole dimensioni che ne facilitano indubbiamente il trasporto in ogni dove.

Su Amazon si possono trovare svariate occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tra queste si erge UXX, un mini PC con supporto M.2 SSD, per l’espansione della memoria interna di 64GB eMMC, con sistema operativo Windows 10, ma sopratutto ben 6GB di RAM ed una caratteristica in grado di renderlo quasi unico.

Mini PC ad un prezzo mai visto su Amazon

Il dispositivo presenta oggi uno sconto assolutamente imperdibile che lo eleva verso un vero e proprio best buy, infatti viene in genere commercializzato a più di 200 euro, ma grazie ad Amazon la spesa già sarebbe di 129 euro (vedete sulla pagina lo sconto del 13% rispetto al prezzo più basso di recente), a cui aggiungere altri 40 euro di sconto applicabili in pagina, per un investimento finale di soli 89 euro.

Un’occasione davvero unica per riuscire ad acquistare un mini PC da soli 499 grammi, al suo interno si trova il processore CPU Celeron N3350 a 64 bit, la connettività wireless è garantita dal WiFi dual-band, il bluetooth 4.2, mentre nella parte posteriore si possono trovare vari connettori fisici che permetterebbero la connessione simultanea di due schermi/display. Nello specifico parliamo di 3 porte USB 3.0, una porta HDMI 2.0 ed una VGA.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, ciò sta a significare che la logistica viene gestita direttamente dall’e-commerce con una consegna molto più rapida del normale.