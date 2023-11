Le automobili elettriche sono il futuro della mobilità. Come tutti ormai sappiamo, a partire dal 2035, l’Unione Europea vieterà la vendita di veicoli a combustione interna per cercare di limitare i danni dell’inquinamento atmosferico.

Ciò, a meno che non vengano scoperti prima dei veicoli alternativi, porterà a un aumento esponenziale dell’acquisto di veicoli elettrici, attualmente gli unici in grado di fornire una via più green.

L’elettrico tuttavia non si presenta privo di difetti e si lavora costantemente per rendere questi veicoli sostenibili più alla portata di tutti. Al momento infatti il costo ingente delle automobili elettriche non le rende accessibili a tutti gli automobilisti.

Riguardo alla loro efficacia sono stati invece compiuti dei passi da gigante. Negli ultimi tempi infatti si è passati dalle batterie al nichel-cadmio a quelle agli ioni di litio che hanno permesso una maggiore autonomia con una singola carica.

Batterie agli ioni di litio, si lavora sul loro miglioramento

Il miglioramento dell’autonomia della batteria è uno dei punti importanti su cui si basa quasi tutto lo scetticismo legato all’elettrico. Spesso infatti i veicoli elettrici necessitano di essere caricati più volte durante lunghi tratti e questo dev’essere sicuramente migliorato per evitare di allungare troppo i tempi di un viaggio.

Proprio per questo CATL, azienda cinese specializzata nel settore della produzione di batterie, a causa dell’aumento incessante della domanda del prodotto, ha deciso di progettare un grande impianto nel sud-ovest della Cina dove lavorare sui vari miglioramenti necessari a rendere le batterie dei prodotti perfetti, con l’obiettivo finale di produrne una in 2,5 minuti!