Rockstar Games continua a non rilasciare notizie riguardo il nuovo capitolo di GTA 6, la nota saga videoludica. Eppure, su Metacritic, già dal 25 ottobre è apparsa la pagina ufficiale del gioco. Sulla pagina è presente il logo generico del gioco e una breve descrizione che annuncia che con il prossimo capitolo della serie è ben avviato e che il team di Rockstar Games è determinato a stabilire i parametri di riferimento creativi per tutta la serie, ma in generale anche per tutto il settore di intrattenimento. Prerogativa questa posta su tutti i prodotti appartenenti all’etichetta.

Ovviamente non si tratta di nulla di ufficiale, come già detto non sono arrivate informazioni da Rockstar Games, però questo primo passo lascia ben sperare tutti gli appassionati che attendono con ansia l’arrivo del nuovo capitolo di Grand Theft Auto.

Grand Theft Auto VI, sta per arrivare?

Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, ma continua a crescere l’attesa di tutti gli appassionati riguardo a quello che sarà il futuro capitolo della saga GTA. Un altro indizio interessante ci viene fornito da Ned Luke, ovvero il doppiatore di Michael in GTA V. Luke a condiviso sul suo profilo di Instagram un video nel quale afferma di essere pronto a prendere una aereo per Los Angeles e che si sta recando lì per “fare delle cose”. Inoltre, aggiunge una richiesta per i suoi utenti: non chiedetemi altro. Nella didascalia del post, inoltre, Luke ha taggato Shawn Fontero, ovvero l’attore che ha interpretato Franklin sempre in GTA V.

Anche in questo caso non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali. Sono solo “voci di corridoio” che stanno accendendo però maggiormente i riflettori sul lancio del nuovo capitolo. Per il momento potrebbe trattarsi solo di coincidenze, ma due coincidenze insieme sono alquanto sospette. Come dicono i fratelli Holmes raramente l’universo è così pigro.

In ogni caso, non è possibile capire se davvero si sta per avvicinare il lancio della data di uscita del nuovo capitolo di Grand Theft Auto VI, ma sono in tanti che sperano di avere informazioni ufficiali a riguardo. Noi continuiamo a monitorare la situazione, pronti ad aggiornarvi non appena ci saranno novità da parte di Rockstar Games che per il momento, purtroppo, continua a restare in silenzio.