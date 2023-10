Secondo Tez2, uno degli insider più autorevoli quando si parla di novità per i giochi di Rockstar Games, GTA 6 potrebbe subire un piccolo ritardo. Infatti, pare che la versione per PC potrebbe uscire con un certo ritardo rispetto alle altre versioni per PS5 e Xbox Series X/S.

La notizia in sé non è particolarmente sconvolgente considerando che molto spesso Rockstar pubblica i suoi giochi prima sulle console e poi su PC, ma nel caso di GTA 6 le cose pare che siano andate in modo diverso rispetto al solito.

Il rilascio di GTA 6

Sempre secondo quanto è stato riportato da Tez2, GTA 6 doveva essere lanciato contemporaneamente su tutte le piattaforme. Quindi i cambiamenti si sono verificati in corso d’opera. Ma cosa è successo?

Se consideriamo la struttura interna dei giochi, le versioni PC sono molto più complesse perché posseggono al loro interno molti più bug rispetto alle versioni per console. Dunque, per evitare che si crei una situazione di ingiocabilità, Rockstar ha preferito giocare d’anticipo. Un esempio pratico di questa situazione è quello che è successo con Star Wars Jedi: Survivor o The Last of Us Parte I su PC. Infatti, secondo l’insider questi erano stati pubblicati su PC in uno stato critico che rendeva quasi impossibile riuscire a giocarci.

Nonostante questo ritardo però, Tez2 è fermamente convinto che non si dovrà aspettare troppo al rilascio anche della versione PC. Secondo varie fonti, infatti, il rilascio avverrà non appena la versione del gioco per PC sarà sistemata. Quindi potrebbe essere un ritardo di solo qualche mese. O almeno questo è quello che sperano vivamente tutti gli appassionati di videogames e nello specifico per chi attende con ansia l’uscita di GTA 6.

Tez2 non ha rilasciato altre informazioni a riguardo, quindi per il momento questi sono gli unici aggiornamenti che abbiamo a riguardo. C’è da tener conto del fatto che GTA 6 non è stato nemmeno ancora presentato; quindi, non ci sono in giro dettagli ufficiali da cui poter attingere. Dunque, per il momento possiamo fare solo affidamento a queste “voci di corridoio” mentre aspettiamo informazioni ufficiali sul rilascio del nuovo GTA 6 e della sua versione da PC.