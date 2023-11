Le sanzioni stradali maggiormente segnalate dalle forze dell’ordine troviamo le multe relative al passaggio su zone a traffico limitato (ZTL). Infatti, non è difficile incappare in una ZTL e se lo facciamo in un orario “sbagliato” diventa concreto il rischio di ricevere una multa. Grazie a sistemi di video sorveglianza le forze dell’ordine possono subito risalire alla targa del veicolo e di conseguenza al conducente.

Come sappiamo gli smartphone ci aiutano in tutti i passaggi fondamentali della nostra quotidianità, e se ci aiutassero anche ad evitare le multe? Si, proprio così, ormai basta un semplice smartphone per evitare multe stradali e viaggiare più tranquilli. Per riuscire a sapere in tempo dove si trovano le ZTL per evitarle basta davvero poco. Un’applicazione che conosciamo tutti benissimo ha deciso di entrare in azione per aiutare gli automobilisti ad evitare le multe.

L’app che arriva in nostro soccorso per evitare le multe

L’app di Google è una delle più usate dagli automobilisti. Maps è una delle applicazioni più conosciute con le sue indicazioni precise ed affidabili grazie al sistema che ti permette di trovare la strada più veloce per risparmiare sul carburante ed anche sui pedaggi. Tutti la usiamo, ma pochi conoscono una sua funzione utilissima. Infatti, la nota app americana permette di evitare le zone a traffico limitato che si trovano in tutte le città e i paesi europei, ebbene sì, Italia compresa.

La funzione è stata introdotta dal 2021. Le prime città coinvolte sono state Parigi, Amsterdam e Barcellona, poi il servizio è stato esteso a tutta l’Europa. Tramite mappa è possibile osservare un’area blu che delimita appunto la ZTL e la tipica voce del nostro navigatore di fiducia allerta anche l’automobilista quando si sta avvicinando ad una di queste zone.

Ovviamente bisogna ricordare che anche se la funzione di Google Maps viene costantemente aggiornata, le ZTL sono zone con un funzionamento molto complesso. Quindi, può capitare che ci siano casi in cui il sistema non riesce a star dietro ai loro cambiamenti. Inoltre, molto spesso i Comuni cambiano le norme relative alle zone a traffico limitato. Questo rende molto difficile riuscire a segnare in tempo quello che accade. Quindi, anche se l’app arriva in nostro soccorso è sempre importante prestare la dovuta attenzione. Tenete sempre gli occhi aperti in vista di possibili varchi attivi.