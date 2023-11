La digitalizzazione dei servizi è ampiamente arrivata anche nel settore bancario. Questo sta portando a grandi cambiamenti anche nel modo in cui i cittadini si relazionano a questo tipo di servizio. In un contesto così complicato e variegato alcuni cambiamenti possono essere decisivi soprattutto quando si parla di bancomat.

Tra questi spicca sicuramente l’impossibilità di effettuare prelievi bancari con il proprio bancomat. In alcuni casi questi vengono sospesi a causa di malfunzionamenti temporanei, ma sempre più spesso sono gli stessi Istituti Bancari a dismetterli di loro sponte. Questa decisione fa infatti parte di una strategia sempre più comune nel settore. Sono infatti sempre di più le banche che decidono di dismettere ATM Bancari, così come anche intere filiali, tra le altre cose anche come conseguenza della necessità di ridurre i costi generali.

Lista dei bancomat sospesi

Si sta diffondendo sempre di più la pratica che porta alla diminuzione della circolazione del denaro fisico. Grazie ai pagamenti contactless, alle app presenti sui nostri smartphone ormai è molto più facile procedere con i pagamenti digitali. Sono sempre di più i conti corrente che fanno ricorso a servizi di home banking che comprende la possibilità di utilizzare strumenti bancari senza l’ausilio diretto delle banche fisiche.

Il motivo principale che ha portato alla diffusione di questi servizi è legato alla sicurezza, ma anche alla praticità dei servizi. C’è però un’ulteriore motivazione per gli Istituti bancari, ovvero quella economica. A fronte dei costi per le proprie filiali e quelli legati ad ATM complessi che sono difficili da gestire in Italia, molti istituti di credito hanno deciso di dismettere i tradizionali sportelli. Ed è proprio questo fattore a rendere sempre più complesso trovare i tradizionali ATM per i prelievi di denaro.

Tra i principali Istituti bancari che stanno adottando questa strategia troviamo il gruppo ING, come anche Che Banca! che ne fa parte. Questa ha formalmente disabilitato ogni forma di filiale, rendendo in questo modo impossibile per gli utenti utilizzare le proprie carte per le operazioni. Secondo alcune indiscrezioni trapelate anche Banca Intesa San Paolo si sta avviando verso una completa digitalizzazione dei suoi servizi. Sulla stessa scia anche Banca BPER che già da qualche anno sta riducendo sempre di più i servizi fisici per i suoi utenti. In ogni caso, tutti i clienti legati a questi Istituti potranno comunque effettuare un bancomat tramite gli sportelli bancari di altri operatori compatibili con il proprio circuito bancario. Questo almeno fino a quando tutti non inizieranno ad indirizzarsi verso la completa digitalizzazione con la relativa sparizione degli sportelli ATM.